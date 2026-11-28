Rafael De Souza se fugó de la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional en la madrugada de este sábado.

El ciudadano brasileño estaba aguardando la resolución del juzgado que debía determinar cuál sería su lugar de reclusión, tras ser detenido en un control policial el 22 de octubre en la avenida República Argentina, en la ciudad de Lambaré, momento en el que presentó una cédula con la identidad de Wagner Correia Pedroso, supuestamente nacido en Foz de Yguazú el 5 de octubre de 1990.

De Souza tenía una causa abierta por presunta producción de documentos no auténticos, además de un requerimiento del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo de Brasil por una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas.

Según el registro, el 13 de noviembre el Centro Nacional de Prevenidos rechazó su ingreso por razones de seguridad, luego de que el detenido manifestó tener vínculos con el grupo criminal denominado Primer Comando da Capital (PCC), por lo que continuó bajo custodia policial hasta hoy, día que se fugó.

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Hipótesis de la Fiscalía

Tras registrarse la fuga y acceder a las imágenes captadas por las cámaras de circuito cerrado de la sede policial, la Fiscalía imputó a cinco agentes de la Policía Nacional que estaban de guardia.

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De acuerdo a la hipótesis de la agente Fátima Girala, uno de los agentes policiales, responsable de la guarda, vigilancia y custodia del detenido, autorizó la salida de De Souza de su lugar de reclusión para que vaya hasta el sector denominado “El Casino”, donde también permitió el ingreso de tres mujeres, presuntamente con la finalidad de mantener relaciones sexuales.

Por otra parte, Girala sospecha que los demás funcionarios asignados al puesto de guardia habrían incumplido sus funciones de control de ingreso y egreso de personas, así como el monitoreo de las cámaras de seguridad, como también consideró que el jefe de servicio omitió sus deberes de supervisión y control del personal policial bajo su responsabilidad, circunstancias que habrían facilitado la fuga.

Los cinco agentes fueron imputados por la supuesta comisión del hecho punible de liberación de presos en su modalidad agravada. De los cinco imputados, el suboficial principal Cristian Javier Velázquez Suárez quedó detenido en la Agrupación Especializada, sospechoso de haber sacado a De Souza de su lugar de reclusión.