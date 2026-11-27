Marc Márquez, que anunció su retirada de la competición al principio de la jornada, parece estar dispuesto a decir adiós de la mejor manera posible y cuando el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) había conseguido establecer un nuevo récord absoluto de la categoría, el ocho veces campeón del mundo se encargó de batirlo en más de dos décimas de segundo.

Si Bezzecchi había rodado en 1:28.730, Marc Márquez lo rebajó hasta el 1:28.483 para ser el más rápido de la práctica oficial de MotoGP, batiendo el récord que desde el año pasado poseía el italiano con 1:28.809.

Está claro que Márquez no quiere despedirse de la competición sin dejar su sello y quizás por ello en la octava vuelta de la práctica oficial ya era líder de la clasificación con un tiempo de 1:29.204, con el que batía al francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que era quien, por entonces, marcaba las referencias a todos sus rivales.

A Márquez lo superó poco después el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), al rodar en 1:29.086 en su décima vuelta, mientras que un giro más tarde Pedro Acosta (KTM RC 16) se iba por los suelos en la curva dos, aunque conseguía recuperar su moto y volver por el vial de servicio hasta su taller.

La 'tensión' fue en aumento a la par que los tiempos fueron cayendo, pues si 'Diggia' era el más rápido en su décima vuelta, Marco Bezzecchi recuperaba la primera posición en la decimotercera, al parar el cronómetro en 1:28.890, que se quedaba a 81 milésimas de segundo de su récord del año pasado (1:28.809).

Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) superó por 25 milésimas de segundo el registro de Marc Márquez para ascender hasta la tercera posición, que poco después fue la sexta del ocho veces campeón del mundo, al verse superado tanto por Pedro Acosta como por su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien poco después se fue por los suelos en la curva seis del trazado valenciano.

La sesión oficial entró así en su último tercio, en el que Raúl Fernández fue el primero en batir el récord del circuito con un tiempo de 1:28.791, para salirse de pista poco después, en la curva diez, al entrar completamente colado.

Fabio di Giannantonio tuvo problemas con su moto en la recta de meta, en donde se vio obligado a dejarla aparcada en el lado opuesto del muro de la calle de talleres.

Mientras, en pista, Bezzecchi batió el registro de Fernández para establecer un nuevo récord absoluto del circuito valenciano con 1:28.730, apenas 61 milésimas de segundo más rápido que el madrileño y ya con menos de diez minutos de sesión por delante, en los que Jorge Martín era el gran perjudicado, todavía fuera de la segunda clasificación directa, con el décimo tercero mejor tiempo, 1:29.362.

Pero tal vez con el ánimo de querer dejar el mejor sabor de boca a su afición, surgió de nuevo la figura de Marc Márquez, quien en su última vuelta paró el cronómetro en 1:28.483, que era récord absoluto de la categoría y distanciaba en mas de dos décimas de segundo a Bezzecchi.

Apenas 487 milésimas separaron a los diez primeros clasificados, con un Jorge Martín que en su última vuelta consiguió meterse en la segunda clasificación con el décimo mejor tiempo.

Tras el campeón en título, Marc Márquez, en el que es el último gran premio de su carrera deportiva, acabaron Marco Bezzecchi, Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Raúl Fernández, Pedro Acosta, Alex Márquez, Pol Espargaró (KTM RC 16), Fermín Aldeguer, Fabio di Giannantonio y Jorge Martín, todos en la segunda clasificación directa.