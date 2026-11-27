Al Attiyah sentenció su victoria con una cuarta posición en la última etapa, disputada entre Madiyat Zayed y Al Ain, con 220 kilómetros de recorrido especial cronometrado y 159 de enlace, a 48 segundos del vencedor.

La victoria de etapa fue para su compañero de equipo, el brasileño Lucas Moraes (Dacia Sanriders), que invirtió 2 horas, 13 minutos y 12 segundos en completar la jornada, por delante del francés Sebastien Loeb (Dacia Sandriders), que entró a 27 segundos, con el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo) tercero a 34 segundos.

En la clasificación general, el piloto catarí ha aventajado a todo un Sebastien Loeb en dos minutos y 44 segundos, con el estadounidense Quintero ya a siete minutos y 2 segundos.

El argentino Luciano Benavides (KTM) ha sido el vencedor de la quinta etapa de la categoría de motos, con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 36 segundos, con 42 segundos de ventaja sobre el español Tosha Schareina, quien de esa manera se adjudicó la victoria final en el rally, y con su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren (Honda), tercero a tres minutos y 14 segundos por detrás del ganador.

En la general, tras Tosha Schareina, que invirtió un tiempo de 13 horas, 20 minutos y 54 segundos en completar las cinco jornadas, acabaron su compañero de equipo Adrien Van Beveren, a escasamente 35 segundos, y el surafricano Michael Doherty (KTM), tercero a 8 minutos y 11 segundos.