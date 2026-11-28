Antonelli marcó un tiempo de 1:22.400 para liderar los Libres-3 con 249 milésimas de ventaja sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y 510 sobre el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing).

El top-10 lo completaron Isack Hadjar (Red Bull Racing), cuarto a 687; Charles Leclerc (Ferrari), quinto a 808; Lando Norris (McLaren), sexto a 868; Oscar Piastri (McLaren), séptimo a 889; Arvid Lindblad (Racing Bulls), octavo a 1.251; Lewis Hamilton (Ferrari), noveno a 1.376; y Liam Lawson (Racing Bulls), décimo a 1.659.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el decimosexto tiempo a 2.238, justo por delante de los dos españoles Fernando Alonso (Aston Martin), a 2.696, y Carlos Sainz (Williams), a 2.777.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cerró la tabla de tiempos a 4.506 de Antonelli.

Los terceros ensayos libras dan paso ahora a la sesión de clasificación, que, de 18.00-19.00 GMT, establecerá el orden de salida de la carrera de este domingo.