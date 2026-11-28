Tras clasificarse para la Q2 de la sesión celebrada en el circuito de Lusail, Camara, que disputa su tercer fin de semana de F1 con Haas antes de su debut como piloto titular el año que viene, fue señalado por los comisarios por supuestamente obstaculizar al Audi de Bortoleto. Posteriormente se confirmó que el incidente sería investigado tras la sesión, y ambos pilotos fueron convocados por los comisarios.

Tras la audiencia, se anunció que a Camara se le había impuesto un retroceso de tres posiciones en la parrilla, lo que significa que el brasileño pasa de su posición original, de la 15 a la 18.

La sanción a Camara supone que el alemán de Audi Nico Hulkenberg y los pilotos de Williams, el español Carlos Sainz y el tailandés Alexander Albon, ascenderán una posición cada uno, mientras que Bortoleto no se ve afectado tras clasificarse por delante del Haas en la posición 13.