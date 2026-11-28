El exintendente de Areguá, y actual candidato a diputado Denis Torres (ANR) declaró ante la Contraloría General de la República que su patrimonio neto actual es de G. 2.252 millones y no reportó deuda alguna al abandonar el cargo.

Tras dejar el poder, Torres declaró que posee una vivienda y cinco terrenos baldíos en Areguá valuados en G. 1.719 millones en total.

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También reportó tener un automóvil y una camioneta valuados en G. 494 millones. Declaró estar soltero, sin embargo mantiene una relación de convivencia con Gessica Maribel Muñoz Benítez, quien gracias a ser la pareja de Torres logró ingresar como funcionaria en la Cámara de Senadores en el despacho parlamentario del ahora presidiario Erico Galeano.

La neponovia, de reportar cero guaraníes de patrimonio como funcionaria de la Municipalidad de Areguá cuando actualizó su declaración jurada ya en el Poder Legislativo dijo tener G. 200 millones de patrimonio. Su salario es de G. 9 millones.

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Vertiginoso aumento patrimonial

Denis Torres tras asumir en el cargo en el 2015, presentó ante la Contraloría un modesto patrimonio neto de G. 10.800.000 y una deuda de G. 274 millones, así como un automóvil año 1999 y una camioneta año 2013.

Luego cuando logró su reelección en el cargo su patrimonio declarado trepó a G. 1.578 millones al comenzar su segundo periodo en el 2021.

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Mientras mostró ser un “mago de las finanzas personales”, su sucesor Julio Trinidad (ANR) denunció públicamente que Torres dejó una deuda de G. 5.498 millones; además se detectó una administración paralela, y un “maquillaje” contable para cuadrar el balance general.

Denis Torres ni bien dejó el cargo de intendente comenzó a visitar a los líderes colorados del Departamento Central, su objetivo es llegar a ser diputado y se mostró cercano a presidenciable de la disidencia Arnoldo Wiens.