La historia de Márquez en Cheste (Valencia), tradicional cierre del campeonato, comenzó a escribir sus primeras páginas en 2010, cuando competía en la categoría de 125 centímetros cúbicos y llegó a la última prueba del campeonato con opciones de conquistar el título mundial.

El piloto de Cervera terminó cuarto en aquella carrera, un resultado suficiente para proclamarse campeón del mundo por primera vez, con apenas 17 años, y convertir el circuito valenciano en el escenario de una de las primeras grandes celebraciones de su carrera.

Dos temporadas después, en 2012, regresó al Ricardo Tormo en Moto2 y volvió a despedir el campeonato desde lo más alto del podio, cuando Márquez consiguió la victoria en una carrera que dominó pese a partir desde la trigésima tercera posición de la parrilla, un triunfo que puso de manifiesto su capacidad de remontada y que cerraba el año en el que conquistó su segundo título mundial.

Su estreno en MotoGP en Cheste llegó en 2013, durante una temporada que terminó con un nuevo campeonato. El español afrontó la última prueba con opciones de convertirse en el piloto más joven de la historia en ganar la categoría reina y terminó tercero, por detrás de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, lo que le posibilitó su primer título de MotoGP con 20 años y 266 días.

La temporada siguiente dejó uno de los episodios más destacados de su relación con el trazado valenciano. El 9 de noviembre de 2014, Márquez consiguió la victoria en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, su decimotercera de aquel campeonato, con la que estableció un récord de triunfos en una misma temporada de MotoGP y superó las doce victorias que las del australiano Mick Doohan en 1997.

En 2015 volvió a subir al podio, esta vez en segunda posición, por detrás de Jorge Lorenzo, en una carrera marcada por la resolución del campeonato entre el piloto mallorquín y Valentino Rossi, que terminó con el título para el primero.

Un año después, en 2016, Márquez repitió la segunda posición, nuevamente por detrás de Lorenzo, aunque en aquella ocasión llegaba a Valencia con el campeonato ya asegurado, después de haber conquistado su tercer título de MotoGP.

La visita de 2017 volvió a situar al circuito valenciano en el centro de la lucha por el Mundial. Márquez terminó tercero en una carrera decisiva para sus aspiraciones, en la que Andrea Dovizioso tenía opciones matemáticas de arrebatarle el campeonato, pero el italiano sufrió una caída y el español celebró su cuarto título de la categoría reina, sexto de su carrera mundialista.

Las siguiente visita tuvo un desenlace menos favorable. Una caída obligó al piloto de Honda a abandonar en 2018, mientras que en 2019 consiguió su segunda victoria en MotoGP en Cheste, un triunfo que puso el broche a una temporada sobresaliente en la que había conquistado su sexto campeonato de la categoría reina y el octavo de su trayectoria mundialista.

Después de varios años condicionados por las lesiones y las dificultades deportivas, Márquez regresó a Valencia en 2022 y 2023, aunque ninguna de las dos carreras terminó con el resultado esperado, tras abandonar en ambas en dos temporadas complicadas para el piloto español.

La ausencia de Márquez en Cheste en 2024 no fue una decisión deportiva, sino consecuencia de una situación excepcional por las graves inundaciones que asolaron buena parte de la provincia de Valencia obligaron a cancelar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

En 2025, el Ricardo Tormo recuperó su lugar en el calendario, pero Márquez tampoco pudo estar en la parrilla valenciana, debido a que una lesión sufrida en el Gran Premio de Indonesia le apartó de las últimas carreras del campeonato, incluida la de Valencia, a la que llegaba con su séptimo título mundial de MotoGP ya conquistado.

En la categoría reina, a falta de la carrera de este domingo, Márquez suma en Cheste dos victorias, dos segundos puestos y dos terceros, además de tres abandonos, en sus nueve participaciones entre 2013 y 2023.

Más allá de las estadísticas, Cheste representa uno de los escenarios fundamentales en la carrera de Marc Márquez, un circuito que le vio convertirse en campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos, consolidarse en Moto2 y alcanzar la gloria en MotoGP, y que ha quedado unido para siempre a la historia de un piloto que encontró en el Ricardo Tormo el cierra a una carrera que ya es leyenda.