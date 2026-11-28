Uriarte, mejor debutante de la temporada, marcó un mejor tiempo de 1:35.938, con el que rebajó el récord que el viernes había logrado David Almansa (KTM) -segundo en la formación de salida- al rodar en 1:36.402, con el campeón del mundo, Máximo Quiles (KTM), tercero.

En el primer ataque a los tiempos de la primera clasificación, el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), que se fue por los suelos en los segundos libres, consiguió el mejor registro (1:37.349), seguido por David Muñoz (KTM) y los italianos Matteo Bertelle (KTM) y Guido Pini, pero todavía con una segunda oportunidad para mejorar.

En ese segundo intento de vuelta rápida y con muchos pilotos buscando el 'rebufo' de sus rivales, nadie pudo mejorar los tiempos y fueron ellos quienes lograron el pase a la segunda clasificación.

Guido Pini llegó 'caliente' a la segunda clasificación y a las primeras de cambio se puso líder con un tiempo de 1:36.612, que duró poco al verse superado por un auténtico especialista en 'pole position' como David Almansa, que paró el cronómetro en 1:36.570.

Tras Almansa, quien se puso al frente de la tabla fue Álvaro Carpe, que superó por 54 milésimas de segundo a su compatriota con un tiempo de 1:36.516, pero el piloto de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), hizo una segunda vuelta rápida de récord antes de regresar a su taller, con 1:36.265, con el que batía su anterior récord, obtenido el viernes en la práctica oficial al rodar en 1:36.402.

Todos los pilotos entraron en sus talleres para preparar el segundo 'time attack', en el que Álvaro Carpe fue el primero en poner la 'salsa' al marcar en los tres primeros parciales con vuelta rápida, que cerró con un nuevo récord, al parar el cronómetro en 1:36.152, cuando sus rivales comenzaban a salir a pista, y muchos de ellos con Almansa como referencia.

David Almansa y Máximo Quiles rodaron juntos en busca de mejorar, con algunos de los parciales en vuelta rápida, que el ya campeón del mundo de 2026 en 2026 aprovechó para conseguir su objetivo y un nuevo récord, 1:35.979, el primero en rodar en ese segundo, seguido por David Almansa, quien por detrás rodó en 1:35.963.

Pero a ambos los superó Brian Uriarte, que completó la vuelta en 1:35.938, en tanto que David Almansa, buscando superarse, acabó yéndose al suelo en la curva catorce, sin hacerse ningún daño físico en su segunda caída del día, pero sin opción de mejorar.

Así, Brian Uriarte se hizo con la 'pole position' por delante de David Almansa y Máximo Quiles, que ocuparán la primera línea de la formación de salida, con Álvaro Carpe, Guido Pini y el finlandés Rico Salmela (KTM), en la segunda; Jesús Ríos (Honda), David Muñoz y Hakim Danish, en la tercera; y Joel Kelso (Honda), Adrián Fernández (Honda) y el japonés Zen Mitani (Honda), en la cuarta.