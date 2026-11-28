El Circuito Internacional de Lusail fue el patio de juegos de la escudería alemana, que además de no dejar posibilidad de respuesta al resto de la parrilla, mostró una imbatibilidad que parece que será difícil de cuestionar en la carrera. El único pero a los dos primeros días de competición queda en el enfado público de Antonelli por no atenderse su petición de salir detrás de Russell al último intento de la Q3.

McLaren dio un nuevo paso adelante para acercarse a los Mercedes, aunque fueron incapaces de romper la barrera del medio segundo para inquietar el poderío de Mercedes. Norris se mostró públicamente satisfecho de su tercer puesto en la clasificación por la nula posibilidad de alcanzar al dueto Russell-Antonelli, mientras que Óscar Piastri ha celebrado su mejoría personal, pero sin el premio de adelantar a su compañero en la parrilla.

El resumen en Red Bull es agridulce para Isack Hadjar, quinto clasificado, y negativo para Max Verstappen, que quedó a sus espaldas y no se mostró cómodo en ningún momento de la clasificación. El francés fue la gran sorpresa del sábado al tumbar al tetracampeón del mundo e incluso acercarse al podio, aunque concluyó con el mal sabor de boca de "gastar su mejor vuelta en Q2".

La debacle de Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) terminó de confirmarse en una clasificación nefasta para los intereses italianos, que serán séptimo y noveno en la parrilla de salida de una carrera que apunta a ser una tortura para el SF-26, que ha estado muy lejos de adaptarse al asfalto y las curvas cataríes.

Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) continuaron el martirio con sus monoplazas y no fueron capaces de acceder a la Q2, a pesar de que el madrileño se quedó a tan solo una décima de apear al argentino Franco Colapinto. El asturiano no pudo sorprender y se limitó a cumplir con un coche que sigue lejos del nivel medio de la parrilla.

La jornada del sábado dejó sensaciones dispersas en los brasileños Gabriel Bortoleto (Audi), incapaz de inquietar al top 10, y de Rafael Câmara, que a pesar de ser decimoquinto, estuvo contento por acceder a la Q2 con su Haas. Colapinto (Alpine) no rindió a la altura de su compañero Pierre Gasly y Sergio Pérez (Cadillac) cerró la clasificación.

El escenario de la clasificación abre la puerta a una carrera competida entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell, a expensas de la sorpresa de alguno de los McLaren o Red Bull, aunque parecen lejos de poder inquietar el impertérrito dominio de Mercedes.