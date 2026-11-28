El podio de la esprint lo completaron el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16).

Con todos los pilotos en la formación de salida, el semáforo rojo tardó en apagarse y, con todas las motos acelerando al máximo, la de Marc Márquez comenzó a arder, por lo que el ocho veces campeón del mundo de MotoGP tuvo que salir de la misma y soltarla para evitar quemarse en su última manga sprint.

El fuego pudo ser apagado rápidamente y los mecánicos de Ducati se apresuraron en preparar la segunda moto, por lo que se tuvo que retrasar la salida y recurrir a un procedimiento rápido, con la distancia de carrera reducida en una vuelta, de trece a doce.

Aplicando el reglamento deportivo a rajatabla, sin ninguna interpretación lógica y justa, pues el incendio de la moto de Marc Márquez se produjo por un fallo en el semáforo de salida, que hizo que prácticamente todos los pilotos levantasen la mano, fue sancionado con una doble 'vuelta larga' de penalización por Dirección de Carrera, aunque saliendo desde su posición en la formación de salida.

El citado reglamento indica que cualquier piloto que abandone la formación de salida, por el motivo que sea, será sancionado con dos 'vueltas largas' de penalización, pero como todo en la justicia, para Ducati debió de haberse producido la interpretación real de la situación.

No la hubo y al apagarse el semáforo Marco Bezzecchi salió como una exhalación, marcó el récord de vuelta rápida en la segunda y se marchó de todos sus rivales en pos de la segunda victoria de la temporada en una carrera esprint.

En el caso de Marc Márquez, su moto se levantó en exceso al apagarse el semáforo y perdió varias posiciones, aunque las recuperó rápido para ponerse tercero tras Jorge Martín, al que intentó adelantar, pero el madrileño se los devolvió y, si bien apuró hasta el final, el cumplimiento de su sanción de 'vuelta larga', cuando lo hizo pasó de tercero a octavo en la primera y de ahí al decimocuarto en la segunda.

Cuando el diez veces campeón del mundo de motociclismo atravesó la bandera de cuadros lo hizo decimotercero, apenas recuperando una posición en pista.

En la clasificación oficial Marco Bezzecchi pulverizó el récord del circuito, superando a Marc Márquez, que lo había conseguido antes (1:28.307) para dejarlo en 1:27.844 como el único piloto de la categoría que rodó en ese segundo.

Con Bezzecchi en la 'pole', junto a él acabó Marc Márquez y también Raúl Fernández; con Alex Márquez, Jorge Martín y Fabio di Giannantonio en la segunda, Enea Bastianini, Pol Espargaró y Fermín Aldeguer, en la tercera, y Pedro Acosta, Ai Ogura y Joan Mir, en la cuarta.

El australiano Senna Agius logró su cuarta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto al ser el más rápido en la clasificación de Moto2, en el que los aspirantes al título, Izan Guevara y Manuel González, fueron tercero y décimo, respectivamente.

Agius marcó un mejor tiempo de 1:31.389 con el que batió el récord que en 2025 estableció el español Daniel Holgado (Kalex), en 1:31.715, superando al español y también a Izan Guevara (Boscoscuro), que ocuparán la primera línea de la formación de salida.

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), con muchos problemas de tracción en el tren trasero de su moto, se tuvo que conformar con la décima posición.

Las cuatro primeras línea de Moto2 estarán formadas Agius, Holgado y Guevara en la primera; Alex Escrig (Forward), Alonso López e Iván Ortolá en la segunda; Daniel Muñoz, Collin Veijer y Luca Lunetta en la tercera, y Manuel González, José Antonio Rueda y Adrián Huertas en la cuarta.

El español Brian Uriarte (KTM) sumó su cuarta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación de Moto3, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, para establecer un nuevo récord absoluto con un mejor tiempo de 1:35.938, que rebajó el que el viernes logró David Almansa (KTM) -segundo en la formación de salida- al rodar en 1:36.402, con el campeón del mundo, Máximo Quiles (KTM), tercero.

Álvaro Carpe (KTM), el italiano Guido Pini (Honda) y el finlandés Rico Salmela (KTM), estarán en la segunda; Jesús Ríos (Honda), David Muñoz y el malasio Hakim Danish lo harán desde la tercera, y el australiano Joel Kelso (Honda), Adrián Fernández (Honda) y el japonés Zen Mitani (Honda), en la cuarta.