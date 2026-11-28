La retirada de Marc Márquez, que genera una plaza libre en MotoGP, bien podría estar en la mente de un Manuel González, como de otros pilotos, que ven de nuevo abrirse la oportunidad de subir a la categoría reina, lo que seguramente ha 'espoleado' a muchos de ellos para salir a pista en la segunda tanda libre con ganas de demostrar su valía.

González, a las primeras de cambio, en su cuarta vuelta, se puso líder de la tanda con un 1:33.391, luego superado por los registros de Daniel Holgado (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), pero todavía con mucho tiempo de sesión por delante.

Holgado rodó en 1:33.146, aunque una vuelta después Izan Guevara (Boscoscuro), al rodar en 1:33.033, y el neerlandés Collin Veijer (Kalex), con 1:33.046, lo superaron, y Manuel González protagonizó una espectacular salvada, en la curva doce, al comenzar a botar su moto tras pisar el arcén cuando el primero recuperaba el liderato de la sesión al ser el primer piloto en bajar del segundo '33', 1:32.922.

El australiano Senna Agius (Kalex), compañero de equipo de 'Manugas' González, y el más rápido de la primera jornada, fue el siguiente líder al rodar en 1:32.881 en su undécima vuelta, aunque le duró poco la posición, superado por el checo Filip Salac, que paró el cronómetro en 1:32.742 primero y 1:32.618 poco después.

Agius recuperó la primera plaza (1:32.489) a pocos minutos del final, seguido a 79 milésimas de segundo por Izan Guevara, aspirante al título junto a 'Manugas' González, por entonces decimotercero, pero que ascendió hasta la sexta posición a 146 milésimas de segundo del australiano.

El piloto australiano acabó al frente de la tabla, seguido por Izan Guevara, Barry Baltus, Alonso López, Filip Salac y el líder del mundial, todos ellos en apenas unas milésimas de segundo.