Agius marcó un mejor tiempo de 1:31.389 con el que batió el récord que en 2025 estableció el español Daniel Holgado (Kalex), en 1:31.715, superando al español y también a Izan Guevara (Boscoscuro), que ocuparán la primera línea de la formación de salida.

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), con muchos problemas de tracción en el tren trasero de su moto, se tuvo que conformar con la décima posición.

El turco Deniz Öncü (Boscoscuro) lideró el primer 'time attack' en la primera clasificación, pero rápidamente lo batió el español Iván Ortolá (Kalex), que se quería consolidar como uno de los aspirantes a subir a MotoGP tras el anuncio de retirada de Marc Márquez, y lo hizo inicialmente con registro de 1:32.003.

Alberto Ferrández (Boscoscuro), sorprendió con su rendimiento inicial al situarse tercero, por delante del indonesio Mario Aji (Kalex), lo que no sucedió con el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024 y que en 2027 será piloto de MotoGP, que no pasaba de la séptima posición, como tampoco el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), sexto.

Ese fue el orden en la clasificación del primer 'time attack', tras el cual todos entraron en sus talleres para intentar mejorar en el siguiente.

Ya en la segunda salida a pista el primer intento de mejoría lo protagonizó el español Arón Canet (Boscoscuro), pero acabó con el sexto mejor tiempo.

A él, a Canet, le siguieron David Alonso y el japonés Taiyo Furusato, mientras que Iván Ortolá los seguía muy de cerca desde su taller.

Pero fue el estadounidense Joe Roberts (Kalex) quien logró colocarse tras la estela de Ortolá, para quedarse a 112 milésimas de segundo, aunque por detrás fue Mario Aji le superó y se quedó a 35 milésimas de segundo del español, con el italiano Celestino Vietti, cuarto.

La segunda clasificación iba a ser mucho más que una simple clasificación, pues estaba en juego el título mundial de Moto2 y salir desde una buena posición podría ser determinante tanto para Manuel González como para Izan Guevara, aunque entre ellos podían colocarse no pocos rivales con ganas de llevarse la última victoria de la temporada.

Once pilotos han logrado la 'pole position' a lo largo de la temporada 2026, lo que permitía presagiar un cerrada lucha por el primer puesto.

Y fue Daniel Holgado (Kalex) el primero en colocarse al frente de la tabla con 1:31.852, pero por detrás de él lo batió su compatriota Alonso López (Kalex), con un nuevo récord absoluto al rodar en 1:31.707, en detrimento del 1:31.715 que logró en 2025 el propio Holgado, cuando Izan Guevara y el neerlandés Collin Veijer (Kalex) le superaban.

Pero Holgado recuperó el primer puesto una vuelta más tarde con 1:31.582 y el australiano Senna Agius (Kalex) por detrás de él, a escasamente 39 milésimas de segundo.

Manuel González, el líder del campeonato, pasaba por serios problemas, al verse relegado a la decimoquinta posición, a un segundo del mejor tiempo de la categoría.

Nuevo paso por los talleres y en la última salida a pista Manuel González dejó pasar tanto a su compañero Senna Agius como a Iván Ortolá, para intentar hacer una vuelta rápida 'limpia', aunque por detrás de ellos y con parciales muy cerca de la vuelta rápida de la categoría.

Por delante de González, Izan Guevara completó su vuelta con el tercer mejor tiempo, 1:31.586, con Senna Agius marcando el mejor tiempo al rodar en 1:31.389, que superaba en 193 milésimas de segundo el cronómetro de Holgado, mientras que el líder del mundial ascendió hasta la décima posición a menos de medio segundo de su compañero de equipo.

Apurando el rendimiento de su neumático blando, Manuel González intentó una vuelta rápida más, pero ya en el primer parcial se quedó lejos de los mejores tiempos, cuando Daniel Holgado intentó cerrar su última vuelta superando a Senna Agius, pero se quedó a 161 milésimas de segundo de conseguirlo.

Así, Agius, Holgado y Guevara saldrán en la primera línea, con Alex Escrig (Forward), Alonso López e Iván Ortolá en la segunda; Daniel Muñoz, Collin Veijer y Luca Lunetta en la tercera, y Manuel González, José Antonio Rueda y Adrián Huertas en la cuarta.