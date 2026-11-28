El 40 veces campeón del mundo (20 al aire libre y 20 en pista cubierta) sigue añadiendo muescas a su palmarés y este sábado firmó su centésima victoria en el Campeonato del Mundo de X-Trial en la primera oportunidad que se le presentó en la defensa de su corona.

Tras sumar sólo 8 puntos de penalización en la final, Toni Bou ganó en el Madrid Arena por delante de sus compatriotas Jaime Busto (Beta) (13), Gabriel Marcelli (Montesa) (14) y Miquel Gelabert (Honda) (19).

A continuación, sin acceder a la final, se clasificaron el también español Arnau Farré (Sherco), el italiano Matteo Grattarola (Beta), el noruego Sondre Haga (GasGas) y el británico Herry Hemingway (Beta).

La segunda cita del Mundial de X-Trial se disputará el 27 de diciembre en Pamplona.