La victoria de Senna Agius resultó incontestable, por delante de Alex Escrig (Forward) y del neerlandés Collin Veijer (Kalex), que salió desde la octava posición, quien en las últimas vueltas, al superar a Izan Guevara, le dio el título mundial a Manuel González.

Con el título mundial en juego, en la 'pole position' partía el australiano Senna Agius (Kalex), con los dos contendientes por el título en la tercera, Izan Guevara (Boscoscuro) y en la décima Manuel González (Kalex), pero el primero a final de recta fue Alex Escrig (Forward).

Pero ya en la segunda curva de produjo un accidente multitudinario de Daniel Holgado (Kalex), Alonso López (Kalex), David Alonso (Kalex), Iván Ortola (Kalex), Taiyo Furusato (Kalex) y Alberto Ferrández (Boscoscuro).

El incidente benefició a González, quien partiendo desde la décima posición ya estaba en el cuarto puesto al comienzo de la segunda vuelta, con Escrig líder por delante de Guevara y Senna Agius.

Esa situación de carrera le daba el título a Izan Guevara, aunque por delante de Manuel González iba su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, quien en esa tesitura, de dejarlo pasar -algo que hablaron en el equipo-, haría campeón al madrileño por apenas medio punto de ventaja.

En cabeza de carrera Alex Escrig iba tomando poco a poco cierta ventaja respecto a sus perseguidores, en donde se mantenía firme Izan Guevara en la segunda plaza, pero con Senna Agius completamente pegado a él, que poco después le superó para situarse segundo, lo que al tener a Izan Guevara en la tercera posición le daba el título a González por 1,5 puntos.

Pero Manuel González no lo tenía fácil, porque pegado al rebufo de su moto iba un rival muy complicado y 'pendenciero', el neerlandés Collin Veijer (Kalex), con los españoles Daniel Muñoz (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex) un poco más atrás.

En la sexta vuelta Collin Veijer superó a Manuel González, pero este intentó no perder la estela de la moto del neerlandés, con 16 vueltas de carrera todavía por delante, pues la prueba de Moto2 estaba programada a 22 vueltas, pues en esa posición perdía el título frente a Guevara por escasamente medio punto.

Vuelta tras vuelta, Escrig vio como se pegó a su estela Agius, mientras que Guevara se quedaba tercero en tierra de nadie, con Veijer tirando por detrás de González y acercándose poco a poco al campeón del mundo demOto3 en 2022.

Fue en la undécima vuelta, ecuador de la carrera, cuando Senna Agius adelantó a Alex Escrig para ponerse líder de la prueba por primera vez, con Izan Guevara ya a más de tres segundos y con Collin Veijer y Manuel González a escasamente un segundo de distancia de éste.

El campeón mundial de Moto2 estaba en juego y por ahora, en el ecuador de la carrera, era favorable a Izan Guevara, que décima a décima, vuelta tras vuelta, veía como Veijer le recortaba diferencias.

En cabeza de carrera, Senna Agius consolidó el liderato de la prueba, con Alex Escrig cómodo en la segunda posición y, peleando por la tercera plaza, Izan Guevara, Collin Veijer y Manuel González -con algúnsusto que otro en la curva seis- que, en función del orden final, le daría el título mundial a uno u otro.

Al principio de la decimonovena vuelta, en la recta de meta, Collin Veijer superó a Izan Guevara, que vio cómo se pegaba a su estela Manuel González, en una pelea que valía un título mundial y que ahora se iba a manos del madrileño, en detrimento del mallorquín.

Nadie pudo con la incontestable victoria de Senna Agius, por delante de Alex Escrig y con Collin Veijer tercero.

La cuarta posición de Izan Guevara le dio el título mundial a Manuel González, que aguantó como pudo hasta el final la quinta posición.