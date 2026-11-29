El director médico del campeonato, el español Ángel Charte, ha informado de que el pequeño de los hermanos Márquez ha sufrido un grave broncoespasmo que le ha obligado a abandonar el circuito y ser trasladado para su ingreso en el Hospital 9 de octubre.
29 de noviembre de 2026 - 05:35
Alex Márquez no disputará la última carrera de la temporada por un broncoespasmo
Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) no podrá disputar la última carrera de la temporada del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, por sufrir un broncoespasmo durante la noche.
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