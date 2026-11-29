Russell volvió a encontrarse con los infortunios tras quedarse estancado un residuo de poliestireno en el fondo plano de su monoplaza después de la salida de pista de Arvin Lindblad, lo que le provocó daño aerodinámico y la pérdida del liderato en favor de su compañero de garaje, que no perdió la oportunidad e imprimió un ritmo endiablado para endosar casi 30 segundos a Russell.

El británico, que venía de conseguir la pole y guardaba esperanzas de ampliar más diferencias en la tercera plaza del Mundial, se quejó públicamente de que no se desplegara un coche de seguridad virtual en la segunda vuelta para evitar incidencias, aunque acabó mostrándose "contento" por sellar el segundo cajón del podio a pesar de los problemas.

A años de luz de la escudería alemana, Óscar Piastri (McLaren), tercer clasificado, continuó su senda de mejora en el sprint final de temporada y supo mantener a raya a un Max Verstappen (Red Bull) con agujeros en sus pontones, tal y como reveló al final de la carrera, y a Lando Norris, incapaz de alcanzar el ritmo de sus antecesores y lastrado por una horrible salida.

La oscuridad de la noche catarí quedó perfectamente representada en el garaje de Ferrari, muy lejos del ritmo para acechar el podio o al menos inmiscuirse en la lucha contra McLaren y Red Bull. Charles Leclerc y Lewis Hamilton mantuvieron una calma tensa que no terminó de despejar el aroma de rencillas internas.

Fernando Alonso (Aston Martin) sumó la enésima decepción de la temporada y abandonó aquejado de problemas eléctricos en su monoplaza, mientras que el madrileño Carlos Sainz terminó frustrado por la incapacidad de su Williams para sumarse a la pelea de la zona media de la tabla.

El Mundial encara su última parada en Abu Dabi para una carrera que tiene prácticamente todo el pescado vendido, pero que se antoja como el aperitivo de los preparativos de la temporada 2027.