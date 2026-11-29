La última carrera de un gran campeón, Marc Márquez, con todas las miradas fijas en él y con la sentencia clara de un protagonista que necesitaba controlar las emociones, quedó más que clara al apagarse el semáforo, pues el campeón del mundo demostró el porqué de todo lo que representa para el motociclismo mundial, al ponerse al frente de la carrera ya en la primera curva.

Luego, Marc Márquez no pudo aguantar el ataque de Raúl Fernández, quien sumó su tercera victoria en MotoGP, aunque toda la atención estuvo centrada en otro protagonista, un Marc Márquez que se quería ir por la puerta grande y que supo aguantar toda la presión de una situación tan inusual para acabar la carrera en la segunda posición.

Venció Raúl Fernández, pero Marc Márquez quería estar en el podio y lo consiguió, con Pedro Acosta (KTM RC 16) en la tercera posición.

Estaba claro que Marc Márquez se quería despedir por todo lo alto y apretó muy fuerte en la vuelta inicial, en la que estiró mucho el grupo de cabeza, con el madrileño Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), como los únicos que aguantaron ese 'tirón' inicial.

Al comienzo de la segunda vuelta Raúl Fernández se puso al frente de la carrera y poco a poco y hasta el final de una carrera prevista a 27 vueltas, se fueron consolidando las posiciones, con el madrileño como líder, el diez veces campeón del mundo Marc Márquez segundo, y Pedro Acosta, su sucesor, tercero.

Nada más que decir de una carrera de MotoGP en la que lo de menos era el resultado, en pista se despedía un 'grandísimo' campeón: Marc Márquez Alentá, quien ya dijo que, aunque todos estamos de paso, llegó a su manera y se va a su manera.

El australiano Senna Agius (Kalex) se adjudicó su tercera victoria del año en Moto2, antes de dar el salto a la categoría de MotoGP en 2027, en una carrera en la que Manuel González (Kalex) consiguió proclamarse campeón del mundo.

La victoria de Senna Agius resultó incontestable, por delante de Alex Escrig (Forward) y del neerlandés Collin Veijer (Kalex), que salió desde la octava posición, y que en las últimas vueltas, al superar a Izan Guevara, le dio el título mundial a Manuel González, que acabó quinto, justo por detrás de su rival por el título de Moto2, que se adjudicó por escasamente 2,5 puntos de diferencia.

El español David Almansa (KTM) se adjudicó la victoria número 150 de España en la categoría de Moto3 y la 835 del motociclismo español, por delante de Álvaro Carpe (KTM), quien batió en la última vuelta, en el último metro, al campeón del mundo en título de la categoría, el español Máximo Quiles (Moto3).

Hubo que esperar hasta la última vuelta para que Almansa encontrase el momento oportuno para superar a Quiles, que comenzó líder la última de las veinte vueltas de la carrera de Moto3, que tampoco pudo defender la segunda posición, al verse sorprendido por apenas 49 milésimas de segundo por Álvaro Carpe (KTM), con Brian Uriarte (KTM), el mejor debutante de la temporada, y el finlandés Rico Salmela (KTM), detrás de ellos.