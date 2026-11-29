Antes que Manuel González, que consigue su primer título mundial de motociclismo con apenas 2,5 puntos de ventaja sobre su compatriota Izan Guevara, fue Marc Márquez quien incrementó los títulos mundiales, con el octavo en la categoría de MotoGP, y antes pero en esta misma temporada, lo hizo por primera vez, el joven murciano Máximo Quiles en Moto3.

Marc Márquez, con 439 puntos, siete victorias en grandes premios y nueve en carreras 'sprint, consiguió su décimo título mundial de motociclismo y el octavo de MotoGP, igualando con el italiano Giacomo Agostini en la categoría reina del mundial de motociclismo, justo un gran premio antes de anunciar su retirada de la competición activa.

Máximo Quiles, con su victoria en Indonesia y cinco grandes premios antes de la conclusión de la temporada, un hito histórico en la categoría de Moto3, fue el primer piloto en proclamarse matemáticamente campeón del mundo de 2026, con un total de doce victorias a lo largo de la temporada.

El último título de Marc Márquez es el decimotercero en MotoGP, con los ocho conseguidos por el piloto de Cervera, los tres de Jorge Lorenzo (2010, 2012 y 2015), uno de Joan Mir (2020) y otro de Jorge Martín (2024).

Antes que Manuel González han logrado el título mundial de Moto2 los españoles Augusto Fernández (2022), Tito Rabat (2014), Pol Espargaró (2013) y Toni Elías, que fue el primer campeón de una categoría que se instauró en el campeonato del mundo en 2010.

Máximo Quiles, en Moto3, se unió a los logrados anteriormente en esta categoría por Maverick Viñales (2013), Alex Márquez (2014), Joan Mir (2017), Jorge Martín (2018), Albert Arenas (2020), Pedro Acosta (2021), Izan Guevara (2022) y Jaume Masiá (2023) y José Antonio Rueda (2025).

En 2025 José Antonio Rueda logró el título de Moto3 y Marc Márquez hizo lo propio en MotoGP, sumando su noveno título mundial, el primero de ellos de 125 c.c. en 2010, el segundo en 2012 en Moto2 y los siete restantes, con los que igualó a un ídolo mundial como el italiano Valentino Rossi en la categoría de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025).

Antes de José Antonio Rueda y Marc Márquez, en 2024, Jorge Martín logró idéntico hito deportivo en Barcelona, en el Gran Premio Solidaridad que se tuvo que organizar en ese escenario con urgencia por culpa de la DANA que asoló Valencia y el circuito de Cheste.

Martín acumula dos títulos mundiales, pues fue campeón del mundo de Moto3 en 2018 y MotoGP en 2024, la categoría reina del motociclismo mundial, que lo convirtió en el quinto español que lo consigue tras Alex Crivillé, el primero de la historia en los 500 c.c., seguido por Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir.

El piloto más laureado del motociclismo español continúa siendo el fallecido Ángel Nieto, quien suma 12+1 títulos, siete en la categoría de 125 c.c. y seis en la de 50 c.c., con Marc Márquez tras él, con diez títulos mundiales.

Hay un total de dieciséis pilotos con un título mundial, siete con dos, y otros cinco con más de dos galardones del orbe.

Ángel Nieto es el piloto más laureado, tras él se encuentra Marc Márquez con diez, Jorge Lorenzo con cinco, Jorge Martínez "Aspar", es el siguiente con cuatro títulos, y con dos títulos están Alex Crivillé, Alfonso "Sito" Pons, Ricardo Tormo, Alex Márquez, Joan Mir, Pedro Acosta y Jorge Martín.

La lista de los veintiocho campeones del mundo españoles y los 65 títulos mundiales, es la siguiente:

.1. Ángel Nieto 13 (12+1) 50 c.c. (1969-1970-1972-1975-1976-1977)/125 c.c. (1971-1972-1979-1981-1982-1983-1984)

.2. Marc Márquez 10 125 c.c. (2010)/Moto2 (2012)/MotoGP (2013-2014-2016-2017-2018-2019-2025-2026)

.3. Jorge Lorenzo 5 250 c.c. (2006-2007)/MotoGP (2010-2012-2015)

.4. Jorge Martínez "Aspar" 4 80 c.c. (1986-1987-1988)/125 c.c. (1988)

.5. Dani Pedrosa 3 125 c.c. (2003)/250 c.c. (2004-2005)

.6. Ricardo Tormo 2 50 c.c. (1978-1981)

.7. Sito Pons 2 250 c.c. (1988-1989)

.8. Alex Crivillé 2 125 c.c. (1989)/500 c.c. (1999)

.9. Alex Márquez 2 Moto3 (2014) y Moto2 (2019)

10. Joan Mir 2 Moto3 (2017) y MotoGP (2020)

11. Pedro Acosta 2 Moto3 (2021), 1 Moto2 (2023)

12. Jorge Martín 2 Moto3 (2018) y MotoGP (2024)

13. Manuel Herreros 1 80 c.c. (1989)

14. Emilio Alzamora 1 125 c.c. (1999)

15. Álvaro Bautista 1 125 c.c. (2006)

16. Julián Simón 1 125 c.c. (2009)

17. Toni Elías 1 Moto2 (2010)

18. Nicolás Terol 1 125 c.c. (2011)

19. Pol Espargaró 1 Moto2 (2013)

20. Maverick Viñales 1 Moto3 (2013)

21. Tito Rabat 1 Moto2 (2014)

22. Albert Arenas 1 Moto3 (2020)

24. Augusto Fernández 1 Moto2 (2022)

25. Jaume Masiá 1 Moto3 (2023)

26. José Antonio Rueda 1 Moto3 (2025)

27. Máximo Quiles 1 Moto3 (2026)

28. Manuel González 1 Moto2 (2026).