Y recordó que en Catar no tuvo "la oportunidad de terminar de luchar con él" y que pidió que antes de terminar el año le hubiera gustado competir con el campeón. Además, añadió que este domingo en Valencia había tenido "una guerra muy bonita, que quedará para la historia y si algún día tengo hijos podré decir que luché con Márquez en su última carrera y compartí podio con él".

Raúl Fernández resumió su temporada como "muy, muy bonita" y que había salido "casi bordada", pero que había sido "una temporada con altos y bajos que hemos sabido llevar", pues ha recordado que ha sido el tercer piloto con más victorias por detrás de Marc y Bezzecchi.

"Soy el piloto independiente con más podios", insiste Raúl Fernández, quien asegura que es el resultado de tener "un buen equipo", y eso hay que reconocerlo "más que si yo soy mejor o peor", para asegurar que la foto del podio la va a imprimir "y se la voy a traer a Marc para que me la firme".