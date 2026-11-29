"Ya le he trasladado a Marc Márquez que elija la curva que quiera porque esa curva del circuito llevará su nombre", ha señalado Pérez Llorca a su llegada al circuito, donde se disputa la última prueba del Mundial de MotoGP, que incluye también la celebración de los MotoGP Awards.

El presidente ha destacado que Márquez se ha convertido en "uno de los deportistas más importantes de la historia de España, a la altura de Gasol o de Nadal", y ha calificado de orgullo para Cheste y la Comunidad Valenciana que su última carrera vaya a celebrarse en este trazado.

Pérez Llorca también ha confirmado que el circuito valenciano volverá a albergar el próximo año la última cita del Mundial de MotoGP y ha anunciado que en abril recuperará la prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes.

El Gran Premio, que se celebra del 27 al 29 de noviembre, ha agotado las entradas disponibles, según la organización. Desde su inauguración en 1999, el circuito ha recibido más de 4,8 millones de espectadores y podría superar los cinco millones con la asistencia prevista para esta edición.

El trazado de Cheste acoge habitualmente el cierre del campeonato desde 2002.