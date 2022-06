Félix Pérez Cardozo subió a la cima del continente al conquistar la Liga Sudamericana Femenina de Básquetbol. Las Rojas superaron 69-51 al Defensor Sporting de Paola Ferrari en la definición de la Final Four y levantaron el título de campeón por primera vez en la historia. El logro es épico porque las paraguayas no habían disputado ningún partido oficial antes de debut en el Grupo C.

Lea más: Histórico: ¡Félix Pérez Cardozo conquistó la Liga Sudamericana!

Las dirigidas por Ronaldo Córdoba arrancaron el certamen en Santiago del Estero, donde entre el 12 y 14 de mayo vencieron 75-70 a Malvín de Uruguay, 78-60 a Quimsa de Argentina y 62-50 a Carl A-Z de Bolivia. Las de Villa Morra avanzaron como primeras y en las semifinales, en la ciudad uruguaya de Paysandú, superaron 74-70 a Sportiva Bocca de Ecuador.

Lea más: La histórica consagración de Félix Pérez Cardozo en fotos

“Es un sueño cumplido, estoy muy contenta, para el básquetbol paraguayo en sí, porque somos un equipo que actualmente no tiene liga y venir a jugar un torneo así y salir campeonas invictas es la verdad genial”, expresó María Mercado, quien lanzó un fuerte mensaje: “Para que todos vean que no le vamos a dejar morir tan fácil al básquetbol paraguayo”.

Lea más: “Somos un equipo que actualmente no tiene liga”

En el sexto mes del año, el único torneo de primera división que organizó la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) es la Liga Nacional masculina, que actualmente disputa el hexagonal con Olimpia Kings, Deportivo San José, Libertad, Mariscal Estigarribia, Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo. Por ende, la preparación de las chicas fue con un par de amistosos.