85-79: Una combativa Suecia no puede con Alperen Sengun

Los turcos, unos de los favoritos debido a su rendimiento en la fase de grupos, siendo junto a los alemanes los únicos con pleno de victorias, se vieron sorprendidos en el arranque por un parcial de 0-6 que, lejos de ser anecdótico, se convirtió en un pedestal para su oponente, el cual marcó distancia durante una primera mitad en la que nunca fue por detrás.

Así, Turquía intentaba dar caza a Suecia, pero no era capaz. Pese a dominar claramente en el rebote, la gran diferencia de acierto en el tiro le impedía a los otomanos alcanzar su objetivo. Mientras ellos firmaban un 33% y un 38% en tiros de dos y de tres, el rival se iba hasta el 50% y el 56%, respectivamente; sumando además un 71% en libres que contrastaba con el 64% en la otra canasta.

El querer y no poder del favorito al triunfo le podía haber pasado factura en lo psicológico, pero supo tener la paciencia como para esperar su momento. Este llegó en los compases iniciales de la segunda parte, cuando firmó un 14-0 favorable en el que la mitad de los puntos salieron de las manos del ala-pívot Ercan Osmani.

Fueron los momentos de mayor sufrimiento de Suecia, que, incapaz de encontrar soluciones, llegó a situarse once abajo a falta de 01:09 para la media hora. La dinámica hacía pensar que, aunque tarde, los turcos habían llegado tiempo para sentenciar el duelo y hacerlo con margen. Pero no les resultó tan sencillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De la mano de Pelle Larsson, base los Miami Heat, los suecos cincelaron un parcial de 6-14 que les permitió entrar con todas las opciones en los últimos seis minutos del choque. De hecho el encuentro seguía igualado, a 76 puntos, con 02:52 por jugar.

Fue entonces cuando apareció el talento individual de Cedi Osman, capaz de gestionar bien sus emociones pese a cargarse con tres personales en el cuarto de inicio, y de Alperen Sengun para dibujar un +6 que encarriló el triunfo final (85-79).

Turquía se convierte de esta manera en el primer clasificado para los cuartos de final del torneo. Su rival saldrá del ganador del duelo entre Polonia y Bosnia-Herzegovina, que se verán las caras el domingo a las 11:00 también en el Xiaomi Arena de Riga, donde se disputa de manera íntegra la fase final.