Mohamed Dabone, el prodigio de 13 años que ya despunta en el primer equipo del Barça

Pese a su juventud, el jugador de Burkina Faso, que ha completado la pretemporada con los mayores y este curso estará en dinámica del primer equipo bajo las órdenes del técnico Joan Peñarroya, dio muestras de sus virtudes con un mate a dos manos tras capturar un rebote ofensivo.

Fuentes del club azulgrana cuentan a EFE que Dabone es un chico tímido, de pocas palabras y de origen humilde, pero que cuando salta a la pista muestra un desparpajo que otros jugadores no tienen.

Dotado con un físico privilegiado, el pívot de 2,10 metros llega al primer equipo acompañado por la expectación que han despertado en los últimos meses la vistosidad de sus acciones, difundidas en las redes sociales, y el dominio que ha exhibido en las categorías inferiores.

En la Minicopa Endesa, escaparate para los jugadores en formación del baloncesto español, Dabone brilló en la edición de Málaga 2024, en la que fue nombrado MVP del torneo con una media de 18,3 puntos, 13,5 rebotes y 4,5 tapones, y lideró al Barça hasta el título con una gran actuación en la final frente al Real Madrid (78-89): 22 puntos (11 de 12 en tiros de dos), 26 rebotes, 6 tapones y 5 recuperaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El curso pasado, en Gran Canaria, el jugador de Burkina Faso disputó solamente la final, tras ausentarse durante el resto del torneo, pero ayudó al equipo catalán a reeditar el título frente al Real Madrid (86-71) en el partido definitivo con 12 puntos y 9 rebotes.

Con todo, en el Barça piden paciencia. "Es un chico que nos está ayudando, que tiene un revuelo muy grande porque con la edad que tiene es una cosa diferente, pero calma. Todavía no está ni empezando su carrera, le falta mucho, está muy verde. Tiene buena actitud y es evidente que es un jugador diferente", señaló Peñarroya.

El técnico catalán insistió en que el destino del equipo a corto plazo no puede recaer sobre los hombros de un jugador que cumplirá 14 años en octubre.

"No esperéis que Dabone solucione ningún problema de la primera plantilla del Barça. A partir de aquí, los procesos son naturales y ya veremos, pero es un jugador muy joven. Estamos muy contentos también con los demás jóvenes, pero no son jugadores todavía para estar jugando en partidos con la primera plantilla del Barça", remarcó el entrenador.

Asimismo, la previsión del club es que el joven pívot esté esta temporada en dinámica del primer equipo junto al también interior Sayon Keita, de 17 años, y en la entidad admiten que podría debutar ya este curso en un partido oficial.

Antes, sin embargo, el Barça deberá tramitar un permiso especial para poder inscribirle en la Liga Endesa, pues se trata de un menor de 16 años, aunque ya existen otros precedentes en la competición como los de Bassala Bagayoko, Ricky Rubio o Carlos Alocén.

Una lista de talentos precoces en la que más pronto que tarde, si no sucede ningún contratiempo, se incluirá el nombre de Mohamed Dabone.