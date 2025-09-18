Devin Robinson: "Estoy aquí porque me convenció el entrenador"

"Me gusta el entrenador. Me llamó y tuvimos una larga conversación en la que hablamos de sus planes tanto para mi como para el equipo esta temporada. Me gustó lo que me dijo, en un momento de mi trayectoria en la que sentí que era lo que estaba buscando. Fue una elección fácil", ha dicho en su presentación como nuevo jugador rojillo este jueves.

Robinson (Chesterfield, 1995) ha comentado que Ramírez le pide que muestre la energía que ha demostrado en anteriores temporadas. "Que sea yo mismo y manteniendo unido el grupo tratar de ganar el mayor número de partidos".

El equipo rojillo logró este miércoles, en su cuarto partido de pretemporada, la primera victoria ante Surne Bilbao. "Me sentí muy bien en el partido. Aunque los anteriores se perdieron era importante sumar esa primera victoria".

"Fue un encuentro duro, pero llegamos con energía. Esta victoria nos va a ayudar a seguir creciendo", ha analizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estadounidense ha apuntado que sobre la pista el técnico quiere que el equipo sea "capaz de defender y atacar rápido. Uno de los conceptos que debemos mejorar es hacerlo los 40 minutos del partido. Creo que vamos a ser un equipo duro en defensa".

"Mi objetivo personal es mejorar como jugador y crecer en la liga ACB. Ya estuve aquí y quiero seguir dando pasos adelante", ha añadido. Al igual que el resto de componentes del equipo, los objetivos en la competición son claros: "Queremos estar en la Copa y jugar los play off".

Robinson ya conoce el respaldo que tendrá de la afición rojilla en el pabellón Príncipe Felipe. "Me encanta jugar en este tipo de ambiente y para mi no supone ninguna presión. Vamos a trabajar para que la gente esté contenta con nosotros".

Devin Robinson fue el jugador más destacado del partido contra Surne Bilbao, en el Casademont se impuso 94-88 y en el que anotó 19 puntos y capturó 8 rebotes.