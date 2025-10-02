Nihad Djedovic: “Tenemos muchas expectativas”

Djedovic, cuestionado en una rueda de prensa sobre si piensa que a Unicaja le costará más trabajo jugar con la fluidez y la química del año pasado, después de tantos cambios (cinco salidas y cuatro llegadas), dijo que “depende de las expectativas”, pero que ellos se han puesto "el listón muy alto" y que tiene "muchas expectativas".

El bosnio sabe de su importancia como uno de los veteranos del vestuario y lo que le puede aportar a los fichajes para su adaptación, como Chris Duarte: “Es más de fuera de la cancha que de baloncesto, él ha jugado en NBA y sabe cómo se juega al baloncesto, pero son los pequeños detalles. La adaptación de los nuevos es más fuera de la pista, cómo esté su familia, dónde se come bien aquí”.

Defendió al alero dominicano y piensa que las comparaciones con son innecesarias: “Yo a Chris lo veo muy bien. Ahora no tenemos que hacer comparaciones de si es como Tyson Carter o Kameron Taylor, él es Duarte. Hay mas presión fuera que dentro. Nadie de nosotros ha jugado en la NBA, así que en la parte deportiva no va a tener problemas”, opinó.

“Estoy físicamente y mentalmente bien, preparado para los nuevos retos y nueva temporada”, resumió en la previa del inicio de la Liga Endesa, que arranca con un Unicaja-Bilbao Basket este sábado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena (18.00 horas).

“Desde aquí a final de temporada van a ser todos los meses duros. Si ganamos partidos va a ser más fácil que si perdemos, pero cada partido es diferente. Ojalá podamos empezar bien, ganando partidos y con buenas sensaciones. Con el trabajo diario será más fácil”, expresó.

“Queremos estar arriba en ACB y luchar por la BCL (Liga de Campeones de Europa). Ya tenemos un éxito conseguido esta temporada con la Copa Intercontinental, ahora son pequeños detalles los que tenemos que trabajar, estamos en el buen camino”, añadió el bosnio.

También tuvo palabras para los otros tres nuevos compañeros. “A Sulejmanovic, a Castañeda y a Webb III los veo a un nivel muy alto, trabajando muy bien y se están integrando fácilmente”, y precisó que aunque “siempre se va a tender a comparar con los anteriores, son diferentes y seguro que van a ayudar a conseguir más éxitos”.