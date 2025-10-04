Olimpia Kings debutó con victoria en la Liga Sudamericana 2025

Olimpia Kings comenzó la Liga Sudamericana de Básquetbol 2025 con un triunfo. El campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Básquetbol de Paraguay superó 84-78 al Oberá Tenis Club de Argentina por la primera fecha del Grupo A, que tiene como sede al Polideportivo Roberto Cabañas de la ciudad de Pilar.

Los Kings suman 2 puntos y comparten puntaje con el CD Jorge Guzmán de Ecuador, que derrotó 69-60 al Bauru de Brasil. En la segunda y penúltima ronda, los paraguayos miden hoy a los ecuatorianos: a las 19:10, hora de nuestro país, en el mismo escenario. Por su lado, brasileños y argentinos juegan a las 21:40 en el segundo encuentro del día.