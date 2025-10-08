György Golomán: "El Barça es uno de los mejores equipos de la liga y de Europa"

Con 16 puntos y 9 rebotes, Golomán fue el mejor jugador del conjunto ilerdense en la victoria del pasado sábado contra el Río Breogán (87-68). Sobre el último partido, el jugador opinó, en declaraciones a los medios de comunicación, que "es bueno empezar con victoria, especialmente en casa, con los aficionados".

La clave del choque fue, según el pívot húngaro, que el Lleida jugó "como un equipo" y mantuvo su "identidad" en todo momento, a pesar de los "errores ofensivos y defensivos". El público del Barris Nord también fue un factor importante: "El ambiente nos dio un extra de motivación y de energía".

En cuanto a su actuación individual, Golomán reconoció que "fue un buen partido y un buen inicio". Sin embargo, el jugador tiene muy claro que la prioridad es el colectivo. "Espero que, como equipo, logremos más victorias", añadió.