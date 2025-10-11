Casademont quiere dar continuidad a sus buenas sensaciones ante el Joventut

Los rojillos protagonizaron un gran partido ante los alaveses para anotarse con claridad su primera victoria de la Liga Endesa 2025/2026 y, frente a los badaloneses, intentarán firmar un 2-0 inicial que les permita ir dando pasos hacia su primer objetivo de la temporada: disputar la Copa del Rey.

Ambos equipos llegan con buenas sensaciones tras sus respectivas victorias en la primera jornada, ante el Baskonia, los zaragozanos, y el Granada, los badaloneses.

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, no dudó en mostrar su admiración por el juego del Joventut, del que afirmó que "juega muy buen baloncesto".

También valoró al veterano Ricky Rubio, tanto como jugador como en el terreno personal: "Es una persona que habla tan claro de lo que piensa que es de agradecer, porque no pasa mucho en este mundo. Y como jugador es muy bueno. Para intentar defender o atacar hay que hacer las cosas muy bien contra un jugador de este nivel".

El objetivo de los zaragozanos será hacer lo que saben hacer con "disciplina, dureza mental y concentrados" y hacerlo el mayor tiempo posible durante los 40 minutos de juego.

Para batir a La Penya, el técnico de Granollers explicó que deberán oponer otro planteamiento porque tienen un estilo opuesto al de Baskonia y habrá "un ritmo de partido diferente". "Pero nosotros vamos a intentar mantener la identidad y hacer lo que queremos hacer", añadió.

Para este partido, Ramírez tendrá la baja de Sadik Emir Kabaca, por lesión, mientras que el resto de jugadores que arrastraban algún problema físico ya están en condiciones de jugar.

El partido entre el Joventut Badalona y el Casademont Zaragoza se disputará este domingo en el Olímpic de Badalona a partir de las 12 horas con arbitraje de Rafael Serrano, Alberto Sánchez Sixto y Guillermo Ríos.