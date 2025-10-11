El Valencia examina su recuperación en casa del Breogán tras su derrota en la Euroliga

Tras firmar un inicio perfecto de temporada en cuanto a resultados, con el título de la Supercopa, dos victorias en la Euroliga y un triunfo en el debut en la acb, el equipo 'taronja' cayó este viernes en la pista del Barcelona en el torneo continental.

Lo hizo en un encuentro de intenso desgaste en ataque (108-102) en el que su falta de acierto en el inicio le hizo ir a remolque y en el que, aunque después llegó a ponerse por delante, ya no pudo hacerse con una ventaja sólida. En el último cuarto, el mayor acierto de los locales le doblegó.

El equipo catalán fue precisamente al que derrotó el Valencia en el Roig Arena en su estreno en la acb el pasado domingo, en un encuentro en el que sí que logró llevar la iniciativa en todo momento. El Breogán, en cambio, sufrió una severa derrota en la cancha del Hiopos Lleida por 87-68.

El conjunto que dirige Luis Casimiro ha fiado gran parte de su temporada al escolta estadounidense Keandre Cook, pero espera también un mejor rendimiento de su compatriota Dewayne Russell, del internacional croata Dario Dreznjak, del serbio Dragan Apic o del malagueño Francis Alonso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos equipos se midieron hace apenas unas semanas en la final del torneo EncestaRías y el Valencia se impuso por un claro 78-101.

Este encuentro será el primero de la temporada para el Valencia en el que se mida a un rival de potencial deportivo claramente inferior, por lo que además de ser una prueba para su confianza tras una primera derrota también lo será para la mentalidad con la que afronta este Dario Dreznjaktipo de partidos.

Al ser un partido de la Liga Endesa, el técnico Pedro Martínez deberá elegir a dos de sus tres extracomunitarios y descartar a otro. Hasta ahora, entre Omari Moore, Kam Taylor y Nate Sestina, el descartado siempre había sido este último, pero la diferencia con el rival tal vez le puede llevar a otra elección para no sobrecargar de minutos a los dos primeros.

En principio, siguen de baja los exteriores Jean Montero y Xabi López-Arostegui y el interior Yankuba Sima, que aún no han jugado esta campaña. El choque podría ser el último del base estadounidense Ike Iroegbu, cuyo contrato temporal acaba la próxima semana.