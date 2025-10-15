El Valencia Basket mide su crecimiento europeo ante el favorito Fenerbahce

El primer equipo femenino de la entidad ‘taronja’ estrenará el Roig Arena en competición europea después de haberlo hecho ya el pasado domingo en la Liga Femenina Endesa con la victoria ante el IDK Euskotren (69-54).

En clave Euroliga, el Valencia Basket comenzó su nueva andadura europea con triunfo en la primera jornada ante Olympiacos y, de ganar, sería líder del grupo C, aunque se enfrenta a un equipo al que no ha podido vencer nunca.

El conjunto valenciano se ha enfrentado a Fenerbahce hasta en siete ocasiones, todas en la máxima competición europea del baloncesto femenino, y ha terminado siempre con derrota.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en el partido por el tercer y cuarto puesto de la final a seis de la temporada pasada, que también terminó en derrota para el Valencia Basket, pero fue la ocasión que más cerca tuvo de romper su mala racha (59-49).

En el plano deportivo, el entrenador, Rubén Burgos, continúa sin poder contar ni con Cristina Ouviña, en proceso de preparación tras haberse perdido la temporada anterior por maternidad, ni con Leo Fiebich, que sigue con días de descanso tras su participación en la WNBA.

Enfrente estará un Fenerbahce que también venció en su primer partido de la Euroliga con un marcador abultado ante el DVTK Huntherm (58-89) con la base Segvi Uzun y con la pívot Iliana Rupert como jugadoras más destacadas con 14 y 16 puntos respectivamente.

El conjunto turco también cuenta sus dos partidos en la liga nacional como victorias y lidera la clasificación por una diferencia favorable de puntos sobre el segundo clasificado Galatasaray.