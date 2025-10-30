Chicago mantiene su invicto y Jokic necesita 3 cuartos para sellar su cuarto triple doble

Casi nadie en la Ciudad del Viento esperaba que los Bulls llegarían a la segunda semana de temporada regular con el pleno de victorias. Pero el equipo de Billy Donovan, ya sin grandes nombres en su plantilla, sigue luciendo un gran nivel y tumbó con autoridad a los Kings de sus exjugadores DeMar DeRozan (19 puntos) y Zach LaVine (30).

Matas Buzelis firmó 27 puntos, Josh Giddey rozó el triple doble con veinte puntos, ocho rebotes y doce asistencias y Kevin Huerter, ex de los Kings, selló 18 saliendo del banquillo para el equipo de Billy Donovan.

Los Bulls son una de las cuatro franquicias que siguen invictas en la NBA, junto a los Philadelphia 76ers, los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.

El arranque de temporada de Jokic ha sido inmejorable. El triple MVP tan solo necesitó tres cuartos para asegurar su cuarto triple doble de cuatro en un contundente 122-88 endosado a los New Orleans Pelicans. Acabó con 21 puntos, doce rebotes y diez asistencias en 27 minutos en pista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pívot serbio conectó diez de sus quince tiros de campo en una noche en la que Jamal Murray y Christian Braun aportaron 17 puntos cada uno. Denver sumó su tercera victoria seguida.

Van recuperando sensaciones los Houston Rockets, que tras arrancar con dos derrotas, ganaron a placer en el campo de los Raptors (139-121) al ritmo de un Kevin Durant de 31 puntos (11 de 19 en tiros y 4 triples), y de un Jabari Smith que firmó 25.

Steven Adams selló un doble doble de doce puntos y doce rebotes y certificó la superioridad de los texanos en la última faceta (53-22).

Y cogieron aire los Mavericks, que ganaron 107-105 a los Indiana Pacers para sumar su segunda victoria de la temporada. Dallas llegaba a la cita con los finalistas de la última temporada tras sufrir tres derrotas de cuatro.

Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, consiguió un doble doble de quince puntos y diez rebotes.

Fue la noche del estreno de Hugo González ante su nuevo público. El TD Garden aplaudió al novato español, de 19 años, que el pasado domingo se convirtió en el segundo titular más joven en la historia de los Celtics.

No tomó tiros en los 3.58 minutos que le concedió Joe Mazzulla, un entrenador que manifestó repetidamente su confianza en el ex del Real Madrid, elegido con el número 28 en el último draft.

Tras comenzar con tres derrotas, los Celtics celebraron su segundo triunfo consecutivo para relanzarse en la Conferencia Este en una temporada en la que no podrán contar con Jayson Tatum, baja por su lesión en el tendón de Aquiles.

Jaylen Brown firmó 30 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, y estuvo apoyado por los 21 puntos y siete triples de Sam Hauser saliendo del banquillo y por los 19 de Derrick White.

Siguen sin poder ganar los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que cayeron 112-117 en el Barclays Center de Brooklyn contra los Atlanta Hawks y sufrieron su quinta derrota de cinco.

Ni siquiera el contundente 12-0 inicial pudo cortar la racha de derrotas del equipo de Jordi Fernández, que sigue viviendo altibajos. Pasó de esa ventaja a estar abajo 17 puntos. Recortó hasta las tres unidades en el cuarto período, pero volvió a hincar la rodilla.

Entre los demás resultados, los Detroit Pistons dominaron a los Orlando Magic (135-116).