Pedro Martínez: El impacto de Ricky es muy grande por lo que genera, en ataque y defensa

"El impacto de Rubio es muy grande, no solo por los puntos que anota, sino por todo lo que genera, y no solo en ataque, también en defensa", apuntó el entrenador del conjunto valenciano, que destacó el juego pero también el bagaje la Penya.

"Ellos en experiencia de Copas nos superan. (Ante) Tomic, Rubio y (Adam) Hanga especialmente, pero también (Guillem) Vives. Es un equipo muy experto pero que juega muy bien", apuntó.

El técnico asumió que la trayectoria que lleva su equipo esta campaña y el hecho de que el torneo se juegue en el Roig Arena de València hacen que les cuenten entre los favoritos, pero dijo que no les supone una presión extra.

"No sentimos ninguna presión por jugar en casa. Lo vemos como un privilegio para todos, lo vivimos con naturalidad e ilusión. Hemos de hacer las cosas lo mejor posible y cuidar mucho los detalles. No lo vemos como una obligación, sino como una oportunidad de competir y dar nuestro máximo", afirmó.

"Si damos nuestro máximo y nuestra afición está orgullosa del esfuerzo, ganar y perder es secundario pero la ilusión es máxima", admitió.

El entrenador dijo que si les dan como favoritos por ser cabezas de serie o por su segunda plaza actual, eso habla "muy bien" de lo que han hecho hasta ahora, pero que "habla del pasado", y recordó que "en la Copa todo el mundo empieza de cero".

Además, aunque resaltó la ayuda que pueden tener de su afición, también recordó que el ambiente estará lejos de ser el que tienen en un partido normal en casa.

"La Copa se juega en Valencia, pero el reparto es bastante equitativo de las entradas, no vamos a tener el ambiente del Roig Arena que tenemos como locales. Probablemente habrá algún momento de dificultad y ahí el impulso de nuestra afición puede llegar a ser decisivo", dijo.

Tampoco quiso darle más importancia al hecho de que su partido vaya a ser el primero del torneo por los nervios que pueda haber o por si el ambiente es más frío. "Es algo que viene dado y que no depende de nosotros. Es adaptación pura y dura, no debería influir. Ganar o perder dependerá de nuestro acierto y del acierto del rival, que también juega", señaló.

"No hemos de pensar en las grandes cosas del juego. Creo que tenemos que estar muy pendientes de los pequeños detalles, bloquear un rebote, hablar mucho en el balance defensivo, esprintar cuando te toca, que son cosas que parece que lo das por hecho, pero que creo que en estos partidos son muy importantes porque te permiten estar concentrado", desgranó.

Respecto a la derrota que sufrieron hace diez días en la cancha del Joventut, dijo que la Penya jugó mejor que ellos pero que tienen margen de mejora. "Cosas que dependían de nosotros las podríamos hacer mejor", deslizó.

El técnico vivirá su décimo quinta Copa y recordó que no la ha ganado nunca, pero dijo que no es mucho de "mirar atrás" ni de hablar de sí mismo. "No me siento demasiado a gusto, intento vivir el presente, en el pasado hay de todo, en el futuro habrá de todo, pero menos que el pasado por un tema físico. Del presente y del grupo, te digo que me encanta la ciudad, el club, el grupo. No ganamos siempre pero eso es algo de perogrullo", destacó.

El entrenador confirmó que no tiene bajas para el partido, pero sí algunos jugadores con problemas. "Tenemos algunos jugadores con molestias, pero están muy comprometidos y están dispuesto a hacer los esfuerzos que hagan faltan para forzar, la parte del baloncesto que menos se ve. Contamos con todos. Los doce que estén mañana estarán a tope, no queremos ninguna excusa previa ni las habrá después si perdemos", dijo.