Soledad Núñez oficializa candidatura en Asunción y apunta a las “mafias” de la Municipalidad

La concertación política opositora “Juntos por Asunción” oficializó este domingo a Soledad Nuñez como su candidata a intendenta en las elecciones municipales del 4 de octubre. Núñez enfrentará en las urnas al cartista Camilo Pérez , quien obtuvo la designación oficial como el candidato representante del Partido Colorado.

En su discurso, tras la finalización del acto eleccionario, Núñez agradeció el acompañamiento técnico y civil registrado en los 69 barrios de Asunción. Ratificó que el despliegue territorial en las bases barriales constituyó el eje central operativo de la jornada electoral.

Reforma municipal: El plan de Soledad Núñez contra las “mafias”

La candidata opositora lanzó un diagnóstico crítico respecto a la situación institucional de la administración municipal. En su discurso, Núñez denunció que la Municipalidad de Asunción opera actualmente bajo una dinámica de “botín político”.

“Acá tenemos un equipo competente, con la capacidad de impulsar las reformas que necesita nuestra ciudad, con la integridad y la honestidad que necesitamos los asuncenos. Tenemos que acabar con ese modelo de la municipalidad convertida en un botín político, pero los intereses de un pequeño grupo de privilegiados.

Núñez señaló que su plan de gestión contempla modificaciones organizativas estructuradas de forma específica en tres áreas esenciales: financiera, administrativa y de control de recursos humanos.

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La propuesta de la candidata oficialista apunta directamente a desarticular las “mafias” instaladas en la estructura municipal. Núñez remarcó que su candidatura no responde a las estructuras partidarias tradicionales, con lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones.

Juntos por Asunción: Una alianza que busca el voto “más allá de los colores”

En su discurso, Núñez dijo que la elección de octubre trasciende los colores partidarios tradicionales. “Confiamos en la ciudadanía asuncena. Estamos convencidos que vamos a ganar con votos colorados, liberales, derecha, izquierda.

“La única certeza que tenemos es que acá está el único equipo que va a poder hacerle frente a todas las mafias que están enquistadas en la municipalidad, para que Asunción vuelva a ponerse de pie”, añadió.

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Núñez describió la alianza Juntos por Asunción como un bloque político consolidado y real. El proyecto se presenta como una alternativa unificada orientada a disputar la intendencia municipal mediante la integración de diversas nucleaciones ciudadanas.

“Ya no ya no podemos seguir de brazos cruzados viendo como frente a nuestros ojos destruye nuestra ciudad. Ya hemos resistido demasiado. Asunción no puede resignarse a que este sea nuestro destino ni que estemos condenados a esta desidia. Es que es hora de que Asunción esté en primer lugar”, remarcó.