“Nenecho” ni a los premios, sufre voto castigo y recibe solo 1.200 votos

Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), ex intendente de Asunción electo por el cartismo en 2021, obligado a renunciar y procesado por corrupción, no pudo reunir en su lista “Orden Republicano” ni 3.400 votos.
Dentro de su propia lista apenas logró hacerse con 1204 votos de colorados.
Las listas del cartismo 2P y 2C arrasaron en el reparto de las candidaturas dentro de los 24 espacios de curules para la Junta Municipal.
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La lista 2C de Honor Colorado tuvo 37.099 votos (27.95%) y el aspirante con más votos preferenciales fue Miguel Sosa.
La lista cartista 2P tuvo 55.584 votos (41.88%) y el candidato más votado fue Gerardo “Gringo” Benitez.
Colorado Añetete tuvo 15.143 votos y 15.532
La lista preliminar
En una distribución hecha con medios disponibles y sin tener los resultados oficiales, la lista quedaría así según el número de orden, movimiento, votos y candidato.
1 Lista 2P - HC 55035 Miguel Sosa
2 Lista 2C - HC 36449 Gerardo Gringo Benitez
3 Lista 2P - HC 27517 Nasser Esgaib
4 Lista 2C - HC 18224 Seba Radice
5 Lista 2P - HC 18345 Ceres Escobar
6 Lista 7 Fuerza y Causa 15236 Jose Plate
7 Lista 6 - Añetete 14856 Ivan Chilavert
8 Lista 2P - HC 13758 Carlos Morel
9 Lista 2C - HC 12149 El Arki Sotomayor
10 Lista 2P - HC 11107 Mariano Caceres
11 Lista 2C - HC 9112 Marce Centurion
12 Lista 2P - HC 9172 Gabriel Calonga
13 Lista 2P - HC 7862,142857 Karina Acuña
14 Lista 7 Fuerza y Causa 7618 Jesus Lara
15 Lista 6 - Añetee 7428 Hugo Ramirez
16 Lista 2C - HC 7289,8 Dani Fernandez
17 Lista 2P - HC 6879,375 Romy Medina
18 Lista 2C - HC 6074 Tino Ayala
19 Lista 2P - HC 6115 Prof. Mirtha Reyes
20 Lista 2P - HC 5503 Fabian Chamorro
21 Lista 2C - HC 5207 Piriki Rodriguez
22 Lista Fuerza y Causa 5078 Enrique Wagener
23 Lista 2P - HC 5003 Violeta Forneron
24 Lista 6 - Añetete 4952 Arturo Tuki Almiron