Política
07 de junio de 2026 a la - 22:10

“Nenecho” ni a los premios, sufre voto castigo y recibe solo 1.200 votos

Oscar Nenecho Rodríguez, Horacio Cartes y Lizarella Valiente, en la fotografía original cuyo montaje fue muy popular en internet.
Oscar Nenecho Rodríguez, Horacio Cartes y Lizarella Valiente, en la fotografía original cuyo montaje fue muy popular en internet.

El exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) fue el gran perdedor en las elecciones internas para miembros de la Junta Municipal. Los colorados le aplicaron el voto castigo por su desastrosa gestión. Su lista quedó última con apenas 3.389 votos y dentro de su nómina tuvo 1204 votos preferenciales. Las dos listas cartistas arrasaron las 24 candidaturas con pocos lugares para la disidencia.

Por ABC Color

Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), ex intendente de Asunción electo por el cartismo en 2021, obligado a renunciar y procesado por corrupción, no pudo reunir en su lista “Orden Republicano” ni 3.400 votos.

Dentro de su propia lista apenas logró hacerse con 1204 votos de colorados.

Las listas del cartismo 2P y 2C arrasaron en el reparto de las candidaturas dentro de los 24 espacios de curules para la Junta Municipal.

Lea más: El combo cartista que quebró Asunción: “Legado” de Nenecho y Bello salpica a Camilo Pérez

La lista 2C de Honor Colorado tuvo 37.099 votos (27.95%) y el aspirante con más votos preferenciales fue Miguel Sosa.

La lista cartista 2P tuvo 55.584 votos (41.88%) y el candidato más votado fue Gerardo “Gringo” Benitez.

Colorado Añetete tuvo 15.143 votos y 15.532

La lista preliminar

En una distribución hecha con medios disponibles y sin tener los resultados oficiales, la lista quedaría así según el número de orden, movimiento, votos y candidato.

1 Lista 2P - HC 55035 Miguel Sosa

2 Lista 2C - HC 36449 Gerardo Gringo Benitez

3 Lista 2P - HC 27517 Nasser Esgaib

4 Lista 2C - HC 18224 Seba Radice

5 Lista 2P - HC 18345 Ceres Escobar

6 Lista 7 Fuerza y Causa 15236 Jose Plate

7 Lista 6 - Añetete 14856 Ivan Chilavert

8 Lista 2P - HC 13758 Carlos Morel

9 Lista 2C - HC 12149 El Arki Sotomayor

10 Lista 2P - HC 11107 Mariano Caceres

11 Lista 2C - HC 9112 Marce Centurion

12 Lista 2P - HC 9172 Gabriel Calonga

13 Lista 2P - HC 7862,142857 Karina Acuña

14 Lista 7 Fuerza y Causa 7618 Jesus Lara

15 Lista 6 - Añetee 7428 Hugo Ramirez

16 Lista 2C - HC 7289,8 Dani Fernandez

17 Lista 2P - HC 6879,375 Romy Medina

18 Lista 2C - HC 6074 Tino Ayala

19 Lista 2P - HC 6115 Prof. Mirtha Reyes

20 Lista 2P - HC 5503 Fabian Chamorro

21 Lista 2C - HC 5207 Piriki Rodriguez

22 Lista Fuerza y Causa 5078 Enrique Wagener

23 Lista 2P - HC 5003 Violeta Forneron

24 Lista 6 - Añetete 4952 Arturo Tuki Almiron