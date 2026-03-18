El Valencia Basket quiere recuperar el paso y evitarse apuros a costa los del Barça

El conjunto de Pedro Martínez cayó en el torneo europeo la semana pasada en la cancha del Real Madrid (96-79) y repitió derrota en la Liga Endesa en la del La Laguna Tenerife (87-76). La solidez de sus rivales se unió a los problemas de construcción ofensiva del conjunto 'taronja' que, en ambos casos, acabó con una anotación bastante por debajo de su media. Retomar el rumbo en ataque será su primera tarea.

En la Euroliga, a falta de siete encuentros de la fase regular, el equipo valenciano es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo.

Los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo disputarán el 'play in', una serie de eliminatorias para elegir a los dos equipos que completarán esa ronda previa a la Final a Cuatro de Atenas. El Barça es ahora décimo con esas mismas 17 victorias que tiene el equipo lituano. El undécimo y el duodécimo son Dubai y Milán, ambos con 16 partidos ganados. El Valencia tiene, por tanto, tres choques de margen para su clasificación directa para cuartos y cuatro para disputar el 'play in'.

Lo apretado de la clasificación llevó este martes a Pedro Martínez a asegurar que el Barça es un rival directo. Si logra el triunfo, el segundo objetivo del Valencia será ganar por más de los seis puntos por los que perdió en el Palau Blaugrana en la primera vuelta y recuperar así el 'basket average' particular que decidiría en el caso de empate final entre ambos sin otros implicados.

Además de ese encuentro en Barcelona, ambos equipos se midieron en el primer partido de la Liga Endesa en el Roig Arena y el Valencia se impuso por 93-81. En ambos casos el técnico blaugrana era aún Joan Peñarroya y todavía no estaba en su banquillo Xavi Pascual.

La reacción inicial que experimentó el Barcelona tras el regreso de Pascual se ha visto frenada en las últimas semanas por lesiones y derrotas. De hecho, visita Valencia tras cuatro partidos seguidos perdidos en la competición europea, una racha que ha complicado mucho su futuro.

Para el encuentro es baja segura en el Valencia el alero Kam Taylor, que ya no participó en los partidos de la semana pasada y al que se le ha complicado la recuperación del esguince de tobillo que sufrió en la Copa del Rey de hace un mes. Su ausencia hará que el técnico haya de hacer solo dos descartes técnicos.

El encuentro adelantó su horario inicial previsto y se disputará a unas poco habituales 18 horas para no coincidir con la 'cremà' de las Fallas que acaban este miércoles 19 de marzo, fiesta grande en Valencia.