Boca Juniors y SESI Franca superan sus semifinales y se citan para definir el título

En la primera jornada del Final 4 disputado en el Estadio Obras Sanitarias ‘Templo del Rock’, los dos candidatos ratificaron su favoritismo en sus respectivas semifinales.

A primer turno, el SESI Franca dirigido por Helinho Rubens derrotó por 83-71 a Nacional de Uruguay de Álvaro Ponce con Georginho De Paula con 18 puntos y 8 rebotes como la gran figura del partido acompañado por Lucas Dias, que metió 16 más 6 rebotes y 5 asistencias.

En Nacional, que acumulaba 8 partidos con victorias hasta este duelo, se destacó James Feldeine con 11 puntos; Ernesto Oglivie puso 14, más 5 rebotes y Eric Thomas 11 y 9 rebotes.

El Boca Juniors de Nicolás Casalánguida, en tanto, hizo un gran duelo defensivo para imponerse por 81-58 ante un Flamengo de Sergio Hernández que fue la sombra del equipo que llegó a esta instancia.

Martín Cuello con 16 puntos, Agustín Barreiro con 13 tantos y 10 rebotes, y Francisco Caffaro con 12 puntos y 10 rebotes fueron los grandes destacados del ‘Xeneize’.

En un ‘Fla’ casi irreconocible, Gus Deodato con 15 puntos y Jhonatan Dos Santos con 8 tantos y 10 rebotes fueron lo más rescatable.

Este sábado a primer turno, Nacional y Flamengo definirán el tercer puesto para completar el podio, mientras que por la noche se disputará la gran final entre Boca Juniors y SESI Franca.

El equipo brasileño irá por su segunda corona en este torneo continental tras el conseguido en la temporada 2022/23 como local, mientras que Boca Juniors buscará su primera conquista ante su público, luego de haber perdido la final de la edición pasada ante Flamengo en Río de Janeiro.