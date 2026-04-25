113-105. Los Magic sobreviven a la remontada de los Pistons y se adelantan 2-1 en la serie

A falta de 8:42 para el final, los Magic se habían escapado 96-79 tras un mate de Wendell Carter Jr., alcanzando así una máxima ventaja de 17 puntos.

El partido parecía sentenciado a favor de Orlando cuando, con un Cade Cunningham desatado, los Pistons remontaron en poco menos de seis minutos toda esa desventaja hasta ponerse 104-105 a 2:52 del final.

Jamahl Mosley pidió tiempo muerto para sacar a sus hombres del colapso en el que se habían hundido. Y le funcionó.

Franz Wagner encadenó una canasta y un triple y los Magic cerraron el partido con un parcial de 9-0, dejando a los Pistons en blanco en esos 2:52 finales, con la miel en los labios y toda épica frustrada.

Con esta victoria, los Magic, que se clasificaron vía 'play-in' a la fase final, se ponen 2-1 y con el factor cancha a favor frente a los Pistons, que dominaron el Este con mano de hierro durante toda la temporada.

Paolo Banchero acarició el triple-doble con 25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, además de tres robos y dos tapones; Desmond Bane sumó otros 25 puntos para los Magic, mientras que Wendell Carter Jr. firmó un doble-doble con 14 puntos y 17 rebotes.

Franz Wagner contribuyó con 17 puntos y Jalen Suggs con 15.

Para los Pistons, Cade Cunningham firmó 27 puntos y 9 asistencias, aunque solo encestó 8 de 23 tiros de campo (34,8 %). El base de Detroit disputó un partido muy flojo hasta ese tramo de la remontada frustrada.

Tobias Harris sumó 23 puntos y Ausar Thompson 17.

Pistons y Magic volverán a enfrentarse este próximo lunes para el cuarto partido de la serie, otra vez en Orlando, con los Pistons prácticamente obligados a ganar si no quieren que los nervios se apoderen de un equipo sin experiencia en 'playoff'.