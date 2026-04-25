T.J. Shorts, elegido MVP del 'play in' de la Euroliga

Shorts, que ya había logrado el mismo reconocimiento la pasada campaña cuando militaba en las filas del París Basketball, anotó 21 puntos, capturó 3 rebotes, repartió 2 asistencias, completó un robo y forzó 3 faltas; con 8 de 11 tiros de dos puntos, 1 de 2 triples y 2 de 2 tiros libres.

"Fue una actuación increíble, obviamente del equipo y mía. Es una gran satisfacción haber conseguido por fin nuestro pase. Habíamos hablado de que no queríamos estar en esta situación, pero así son las cosas. Teníamos que dar la talla y ganar hoy. Ha sido un año largo de adaptación, de conocernos mejor. Hoy, todo encajó. En general, fue un buen desempeño. Me alegró poder hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar", señaló a la televisión oficial tras el encuentro.