Euroliga, FIBA y NBA mantienen "conversaciones constructivas" sobre el baloncesto europeo

Así lo aseguró la Euroliga en un comunicado en el que señaló que las tres partes acordaron "continuar las conversaciones en las próximas semanas".

La Euroliga se encuentra en un momento clave desde su creación, en el año 2000, después de la reciente irrupción de la NBA para impulsar una liga en el Viejo Continente de la mano de la FIBA.

Desde que el pasado 30 de enero el español Chus Bueno asumiera la dirección general de la Euroliga, se abrió una nueva etapa en las negociaciones entre los clubes que participan en la máxima competición europea y los responsables de la liga estadounidense.

Este nuevo ciclo en las relaciones entre ambas partes ya lo dejó entrever hace unas semanas el comisionado de la NBA, Adam Silver, al afirmar que el camino a seguir para el desembarco de la liga de baloncesto norteamericana en Europa debería ser una alianza con la Euroliga.

Silver dijo que su proyecto europeo debe "complementar las ligas nacionales, trabajar junto a la EuroLiga y trabajar conjuntamente con la federación, la FIBA"; y aseguró estar en conversaciones "con la infraestructura existente del baloncesto en Europa".