“Militante” que estaría detrás de Sucia Política aparece ligado a Peña

El esquema de páginas prooficialistas que promueven propaganda y ataques contra actores críticos apunta directamente a una agencia digital denominada Comunik, ubicada en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

Esta agencia tiene dos fundadores. Uno es Juan Roberto “Jimmy” Emategui, apuntado como responsable detrás de la página Central Noticias y, aparentemente, de la página Sucia Política, que declaró el mismo número de celular en Meta que la otra página. El otro, Fabio Morales, un activo político y jefe de gabinete de la Gobernación de Caaguazú.

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), tanto el ministro Gustavo Villate como Alejandra Duarte, viceministra de comunicaciones, confirman un activo rol de Villaverde en el entorno presidencial, pero como un simple “militante” del partido ANR.

Agencias amigas

Comunik es una agencia de comunicación digital que viene operando en redes desde enero del año 2020.

Según fuentes abiertas, los directivos de Comunik son Villaverde Emategui y Fabio Morales, un conocido operador político y actual jefe de Gabinete de la Gobernación de Caaguazú.

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En octubre de 2022, la empresa aparece como asociada o “partner” de la compañía denominada Conecta Paraguay, ubicada en el mismo lugar y que sería propiedad del empresario inmobiliario y marketero Miguel Moray.

Peña visita agencia

En plena campaña electoral, el 2 de diciembre de 2022 Santiago Peña visitó las oficinas de la agencia.

“#SomosComunik. El Presi Santiago Peña nos visitó hoy en la oficina, y con mi partner Jimmy Villaverde les presentamos orgullosos al plantel de primera que integra ésta agencia. Orgullosos de ustedes muchachos!”, decía la publicación en Instagram realizada por Morales y donde aparecía con Villaverde.

El 23 de junio de 2023, ya finalizada la campaña electoral, la agencia Comunik sube un video en redes donde comparte, entre sus “casos de éxito”, la campaña de Santiago Peña y Pedro Alliana. “No es solo publicar un flyer, es planificar una estrategia de comunicación, analizar datos, segmentar, y mucho más” agregaban en la publicación.

Entre 2024 y 2025, la agencia siguió operando con más discreción, haciendo contenidos para Morales y otros negocios privados, sin dejar mayores huellas.

La insólita negación

Pese a los registros gráficos y los vínculos rastreados, al ser contactado por vía telefónica, Villaverde negó categóricamente cualquier relación con estas agencias.

Al ser consultado si era administrador de la página Central Noticias o si tenía nexos con la agencia Comunik, respondió tajante: “No, de ninguna manera (...) yo soy de Somos Muã”.

Coincidentemente, Somos Muã aparece como una submarca o agencia ligada a Comunik.

Eliminan página Sucia Política y En la Tecla

Tras las publicaciones de la investigación La Red Desinformante y los procesos penales abiertos en la justicia, ayer “desaparecieron” completamente dos páginas de campaña sucia: Sucia Política y En La Tecla.

Sucia Política era una página que difundía ataques contra medios, periodistas y opositores al Gobierno.

Por otra parte, En La Tecla es una página que promovió ataques, con la misma línea, hasta abril de 2023 y que, tras la llegada de Peña al poder, quedó inactiva.

En La Tecla declaró ante Meta la dirección O’Leary 960, Asunción. Curiosamente, esta es casi idéntica a “O’Leary 966”, correspondiente a Yecyka Bracho, quien sería la responsable del número de Despierta Paraguay.