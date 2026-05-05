Dagoberto Peña, 'ex' de Estudiantes y Barcelona B, condenado a 60 años de prisión en EEUU

"Según los documentos judiciales, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026, Peña utilizó y persuadió a dos menores para que participaran en actos sexualmente explícitos con el fin de producir representaciones visuales de su abuso sexual", informó en un comunicado el Departamento de Justicia.

Peña se declaró culpable el 23 de enero y también fue sentenciado a libertad condicional supervisada de por vida, en caso que salga de prisión, y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

El exjugador, de 37 años, participó en el Mundial 2019 con República Dominicana y puso fin a su carrera deportiva en 2023 en las filas del Grupo Alega Cantabria.

Actualmente ejercía como profesor de educación física y entrenador en Florida.

La investigación comenzó en 2025 cuando el padre de la víctima descubrió "comunicaciones inapropiadas" del exbaloncestista con una menor.

"Peña recibió imágenes de una menor desnuda y participando en actos sexualmente explícitos. Además, se encontraron imágenes y videos que Peña había tomado durante el abuso sexual de dos menores", agregó el Departamento de Justicia.

El condenado también poseía imágenes de una tercera menor participando en actos sexualmente explícitos.