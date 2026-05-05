El baloncesto español llora a 'Piculín' Ortiz

Ortiz, que vistió la camiseta de estos cuatro equipos en España, fue el primer jugador puertorriqueño en militar en la NBA y el segundo de su país en ingresar al Salón de la Fama Internacional de Baloncesto de la FIBA en 2019.

"Nos ha dejado José "Piculín" Ortiz Rijos, una leyenda del baloncesto y del deporte puertorriqueño. La ACB quiere mandar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Descanse en paz", indicó la Liga Endesa en sus redes sociales.

Su primer club en España, el Club Baloncesto Zaragoza, le despidió rememorando una "época inolvidable", de la que el pívot fue parte de su historia.

"Despedimos con enorme tristeza a 'Piculín' Ortiz. Formó parte de una época inolvidable del CAI, aquella que llenó de ilusión a toda una generación de aficionados. Gracias por formar parte de nuestra historia, Piculín. Descansa en paz", recordaron.

El Real Madrid, mediante un comunicado, lamentó "profundamente" el fallecimiento de su exjugador, que vistió la camiseta blanca en la temporada 1989-1990, llegando al club un par de meses después del fallecimiento del mítico Fernando Martín.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes", señaló.

Por su parte, el Barça quiso enviar sus condolencias por la muerte del boricua, que ganó una Copa del Rey como jugador azulgrana: "Nuestras más sinceras condolencias por la muerte de Piculín Ortiz, exjugador blaugrana durante los años 1990 y 1992. Descanse en paz".

Asimismo, el Unicaja de Málaga, le recordó en la red social X: "Lamentamos el fallecimiento de Piculín Ortiz, quien defendió nuestra camiseta durante la temporada 1993-94. Descanse en Paz".

Desde su país, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico había dejado un sentido mensaje a su 'Concord', al que le agradeció su inspiración y legado para el deporte del país: "Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José 'Piculín' Ortiz Rijos. Nuestro 'Concord'. Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste".