81-78. El Zalgiris remonta y fuerza el cuarto partido

El Fenerbahce golpeó primero en el Zalgirio Arena al situar un 2-10 de salida gracias a dos triples de Nicolo Melli y Devon Hall, a lo que los lituanos reaccionaron de inmediato con otros dos de Arnas Butkevicius y Williams-Goss, mejorando en solo cuatro minutos los guarismos de los dos enfrentamientos anteriores, en los que solo encestaron un triple antes del descanso.

Sin embargo, los de Tomas Masiulis se precipitaron con lanzamientos forzados (2/10) y se vieron superados en la lucha por el rebote por un Fenerbahce que encontró pronto un parcial de 0-12 para escaparse, empezar a gobernar el partido a su gusto y cerrar el primer cuarto con trece puntos de renta (12-25).

Las rotaciones de Saras Jasikevicius surtieron su efecto. El combinado turco doblaba en el marcador a los locales (16-33), que sufrían por el 0/5 en tiros de campo de su estrella Sylvain Francisco, una falta de acierto tímidamente compensada por el 3/5 desde el perímetro del canadiense Williams-Goss.

Un arreón de 14-3 ayudó a Zalgiris a conservar sus opciones en el partido, acercándolo por primera vez en mucho tiempo por debajo de la barrera de los diez puntos en un tanteo en el que llegó a estar 19 abajo y que, pese a la reacción lituana, los visitantes se marcharon dominando al descanso por 35-42.

Tras el intermedio, la dinámica del choque cambió. Un dos más uno de Moses Wright y un par de triples seguidos de un entonado Azuolas Tubelis redujeron la renta de los turcos a tan solo cuatro puntos (44-48), abriendo el encuentro y provocando el enfado de Jasikevicius en el banquillo.

Los de Masiulis, que concluyeron el tercer cuarto a tan solo cinco puntos del Fenerbahce (57-62), apretaron los dientes en el último para mantener viva la eliminatoria. Cinco puntos consecutivos del ala-pívot lituano y dos de Wright igualaron el marcador (70-70) por primera vez en el choque. Otra canasta a tabla de Tubelis dio la primera ventaja al Zalgiris a falta de dos minutos para la conclusión del partido.

El Zalgiris, que fue de menos a más, se mantuvo sólido y generó un momento crítico para los turcos, que flaquearon en el tramo final y abrieron la puerta a una gran remontada (81-78) liderada por un deslumbrante Tubelis, MVP del encuentro con 26 puntos, 3/4 en triples, 6 reboptes y 31 de valoración.

El cuarto partido de la serie se disputará el próximo viernes en el Zalgirio Arena y dará a los lituanos la oportunidad de empatar la serie.