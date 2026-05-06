El dueño del Hapoel, al R.Madrid: "Hacer el check-out antes del partido no es buena idea"

Yannay posteó un mensaje en la red social X después de que los israelíes se colocaran 2-1 en el 'playoff', acompañada de una fotografía en la que se ve a varios jugadores del Real Madrid en la recepción de su hotel de concentración en Bulgaria.

"Hacer el 'check-out' antes del partido no es buena idea cuando juegas contra el Hapoel", rezó el mensaje.

Con su victoria, el equipo entrenado por el griego Dimitris Itoudis forzó un cuarto partido de la serie, que se disputará este jueves en el Arena Botevgrad.

El pasado octubre, la Euroliga multó con cinco mil euros al presidente del Hapoel por haber faltado el respeto en las redes sociales a otra persona, después de enviar un mensaje en X al técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez.

El roce entre ambos se produjo tras conocerse que la competición autorizaba a los equipos israelíes a jugar sus partidos como local en sus pabellones habituales desde el 1 de diciembre tras la tregua temporal entre Benjamin Netanyahu y el grupo islámico Hamas.

Pedro Martínez dijo que el Valencia Basket estaba intranquilo por tener que viajar a Tel Aviv y pidió que la Euroliga aclarara por qué había elegido esa fecha.

Horas después, Yannay envió un mensaje dirigido a Martínez sobre una noticia que recogía sus declaraciones en el que dijo que, con un balance de un triunfo y tres derrotas, contra el Hapoel no debería "estar muy tranquilo": "Imaginate si es 1-4, tal vez el Valencia se piense contratar a un nuevo entrenador", apuntó.