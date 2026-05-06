Puerto Rico celebrará un homenaje público al fallecido baloncestista 'Piculín' Ortiz

Ortiz falleció en la madrugada de ayer, martes, a los 62 años de edad, luego de enfrentar una ardua batalla contra el cáncer colorrectal.

Los actos de honor al inmortalizado al Salón de la Fama FIBA 2019 se llevarán a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, escenario de su entrega tanto en la época de los Cangrejeros de Santurce como representando a Puerto Rico en los torneos internacionales con la selección nacional.

La ceremonia incluirá una misa oficiada por el párroco Antonio 'Tito' Vázquez y un homenaje musical y artístico con la participación de reconocidas figuras de Puerto Rico.

La familia agradeció en su comunicado "las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas durante este difícil momento".

Asimismo, solicitó que, en lugar de arreglos florales, quienes deseen honrar la memoria de 'Piculín' Ortiz consideren realizar donativos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, Capítulo de Puerto Rico.

Ortiz compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), en la NBA con los Utah Jazz y, en España, con el Real Madrid y el FC Barcelona, logrando títulos como la Copa del Rey y el subcampeonato de la Copa de Europa.

Conocido como 'El Cóncord' y por su mítico número 4 en la camiseta, nació el 25 de octubre de 1963 en Puerto Rico y, en 1987, se convirtió en el segundo puertorriqueño -después de Butch Lee- en ser seleccionado en el Sorteo de Novatos de la NBA, cuando fue escogido por los Utah Jazz.

En su tierra, Ortiz se consolidó como uno de los jugadores más exitosos en la historia del Baloncesto Superior Nacional, principal Liga de Puerto Rico, donde ganó ocho campeonatos.