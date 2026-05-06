Scariolo: "Tenemos que recuperar frescura y contar con más lucidez en ataque"

Tras caer ayer en el Arena Botvegrad de Bulgaria por 76-69, el italiano insistió en los puntos a mejorar para el partido de este jueves, en una serie que todavía dominan por 2-1.

“Tenemos que recuperar la frescura que nos faltó. Evidentemente, fue el problema principal de ayer. Tenemos que ajustar algo en defensa, pero no creo que demasiado. Hay dos o tres aspectos que tenemos que mejorar y contar con mayor lucidez en ataque”, declaró a los medios del club.

A un solo paso de la Final a Cuatro, el técnico subrayó la importancia en los detalles ante un Hapoel al que ya se han enfrentado en cinco ocasiones esta temporada.

“Hay cosas que tenemos que mejorar, teniendo en cuenta que ya hemos jugado muchas veces contra ellos. Cuando juegas contra un equipo de tu mismo nivel llega un momento en que son los detalles los que deciden. Ellos tuvieron un puntito más, incluso de urgencia y necesidad, porque si perdían iban a caer eliminados”, continuó.

Por su parte, el dominicano Andrés Feliz dijo que el "nivel de concentración" será una de las claves, además de la "energía" para encarar este cuarto partido.

“Debemos aprender del partido anterior y tener también la mentalidad y concentración que no tuvimos en el tercer encuentro. Tenemos un muy buen equipo para conseguir la victoria aquí en Bulgaria. Sabemos que no va a ser fácil pero tenemos que seguir juntos y jugando como lo estamos haciendo”, concluyó.