133-95. Wembanyama y los Spurs se dan un festín para igualar la serie

Fue un monólogo de los Spurs, que llevaban 24 puntos de ventaja al descanso y que llegaron a tener 47 unidades de ventaja en el 127-77 del cuarto período. Los texanos firmaron su mejor actuación anotadora en 43 años en la postemporada de la NBA.

Los Spurs reaccionaron de forma feroz tras la dura derrota sufrida dos días antes, cuando Wembanyama y Fox tuvieron una de las peores noches en esta temporada.

Acabaron ese partido con 31 puntos en total, fruto de un modesto 10 de 31 en tiros, y fallaron sus doce intentos de tres puntos.

Pero este miércoles recuperaron acierto ofensivo y arrollaron a unos Wolves en los que Anthony Edwards, todavía sin estar al 100 % por unas molestias en las rodillas sufridas en la anterior ronda, volvió a salir del banquillo.

Todo el quinteto titular de los Spurs acabó con dobles dígitos en anotación. Wembanyama conectó siete de sus quince tiros de campo y añadió dos asistencias, un robo y dos tapones a su cuenta; Stephon Caste metió 21 puntos, De'Aaron Fox sumó 16, Justin Champagnie anotó doce y Devin Vassell, diez.

San Antonio comenzó el partido fallando sus primeros seis triples, pero lo terminó con 16 de 39. Los Wolves no pasaron de un nueve de 30 desde el arco y ninguno de sus jugadores superó los doce puntos.

Anthony Edwards metió cinco de sus trece tiros en 24 minutos para doce puntos, al igual que Jaden McDaniels, Julius Randle y Terrence Shannon Jr.

Naz Reid metió once, mientras que Ayo Dosunmu reapareció tras perderse los últimos dos partidos de los Wolves, pero acabó con cero puntos (0 de 4 en tiros) en diez minutos en pista.

La serie se desplaza ahora a Minneapolis para el tercer y cuarto partido, fijados respectivamente este viernes y este domingo. El ganador se medirá en las finales del Oeste contra el vencedor de la serie entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers.