Vasco da Gama remonta ante Audax Italiano y lidera el grupo de Olimpia

En una tarde fría, gris y bañada por la persistente lluvia de Santiago de Chile, Vasco da Gama demostró su jerarquía para dar vuelta un partido que comenzó de la forma más surrealista posible. El equipo brasileño se llevó un valioso 1-2 del estadio del Audax Italiano, resultado que le permite escalar al primer lugar de su zona.

El “blooper” que encendió las alarmas

El inicio fue una pesadilla para la visita. Apenas a los cinco minutos, un error grosero dejó mudos a los brasileños: el uruguayo Alan Saldivia, en su regreso al estadio donde brilló temporadas atrás, dio un pase atrás hacia su portero sin aparente peligro. Sin embargo, el césped sintético y el agua le jugaron una mala pasada a Daniel Fuzato, quien resbaló de forma inoportuna viendo cómo el balón entraba mansamente en su propia red.

Ese “regalo” animó al Audax, que se adueñó de la posesión y desplegó su mejor fútbol, superando a un Vasco aturdido que incluso estuvo cerca de encajar el segundo tanto.

La banca cambió la historia

La falta de puntería chilena antes del descanso fue la tabla de salvación para el equipo de Río de Janeiro. En el complemento, el entrenador movió piezas, introdujo dos cambios ofensivos y la cara del equipo se transformó por completo.

El empate no tardó en llegar: Spinelli facturó desde los doce pasos tras un contragolpe letal que terminó con la expulsión de Marcelo Ortiz, quien vio la roja tras un agarrón clarísimo dentro del área chica.

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Matheus França selló el asalto a Santiago

Con un hombre más, el asedio brasileño fue total. Aunque el portero del Audax se multiplicó para sostener el empate, la resistencia se quebró cuando Matheus França de Oliveira cazó un balón en la frontal del área grande y lo colgó en la red con un disparo preciso.

El panorama parcial del Grupo G

Con este resultado, Vasco da Gama lidera con 7 puntos, dejando al Audax Italiano en el segundo puesto con 4 unidades. La tabla queda en suspenso a la espera de lo que suceda entre Olimpia (4 pts) y Barracas Central (3 pts), quienes completan este parejo Grupo G.

Resumen del partido