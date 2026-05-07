Nuevo convenio, las Aces, el regreso de Clark y la espera por Fam: la WNBA está de vuelta

El arranque de la temporada estuvo en el aire durante semanas ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre la Asociación de Jugadoras (WNBAPA) y la WNBA, pero finalmente se firmó un convenio colectivo que aumentó el límite salarial de 1.5 a siete millones de dólares.

El contrato máximo para una jugadora será de 1.4 millones de dólares en esta temporada y debería superar los 2.4 millones en 2032, algo que refleja el vertical crecimiento de una liga que va abriendo cada vez más a menudo estadios de la NBA para hacer frente a la demanda de entradas.

El promedio de salario en esta temporada rondará los 580.000 dólares y los salarios mínimos oscilarán entre 270.000 y 300.000 dólares.

Las Aces, que ganaron las Finales de 2025 contra las Phoenix Mercury, arrancan un año más como favoritas, tras la incorporación de Jewell Lloyd a su motor.

Lloyd dejó a Seattle para formar una dupla estelar con A'Ja Wilson, cuádruple ganadora del premio MVP (2020, 2022, 2024 y 2025).

Regresará a las pistas la gran figura de la WNBA, Caitlin Clark, que llevó la liga a otro nivel tras su extraordinaria trayectoria universitaria en Iowa.

Será su tercera campaña en la WNBA, per la última estuvo marcada por los problemas físicos que le impidieron disputar la segunda parte del curso.

Clark sufrió una lesión en la ingle derecha y no compite en la WNBA desde el pasado julio.

La ex de Iowa disputó el pasado marzo las eliminatorias para el Mundial FIBA en San Juan (Puerto Rico) con la selección de Estados Unidos y, pese a dar el susto la semana pasada en un partido preparatorio contra las New York Liberty, debería llegar lista al estreno del curso.

La nueva temporada contará con importante representación española, con Awa Fam, líder del Valencia, al frente.

Fam fue elegida con el número tres en el último draft por las Seattle Storm y se incorporará a su nuevo equipo cuando termine la temporada con el Valencia.

En el draft también fueron elegidas las españolas Iyana Martín (Portland Fire) y Marta Suárez (Golden State Valkyries), aunque ninguna dará el salto inmediato a la WNBA: Martín aplazó su llegada a la liga a 2027 y Suárez ha sido cortada por el equipo de la Bahía.

En la representación latina destaca la mexicana Gabriela Jáquez, hermana del jugador de los Miami Heat Jaime Jáquez Jr., elegida con el númer cinco absoluto por las Chicago Sky.