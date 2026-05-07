Casos de hantavirus en Paraguay: ¿dónde y quiénes son los más afectados?

De acuerdo con los datos oficiales del Programa Nacional de Enfermedades Vectoriales, dependendiente de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), Paraguay registra un total histórico de 196 casos confirmados de hantavirus en el periodo comprendido entre el año 2013 y la semana epidemiológica 16 del 2026.

En lo que va del año 2026 se han confirmado 3 casos a nivel nacional. La distribución geográfica de estos nuevos contagios se concentra en la región del Chaco, con 2 casos registrados en el departamento de Boquerón y 1 caso en Presidente Hayes.

Al analizar el histórico acumulado, el departamento de Boquerón se presenta como la zona de mayor incidencia con 131 casos, seguida por Presidente Hayes con 40 y Alto Paraguay con 15. Otras zonas con presencia histórica mínima incluyen Itapúa (3 casos), Concepción (2), San Pedro (2) y un caso importado desde Brasil con residencia temporal en Alto Paraná.

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Perfil epidemiológico y letalidad

Los indicadores de los últimos seis años revelan que el hantavirus afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores: el 73% de los 110 casos reportados recientemente fueron contraídos en el departamento de Boquerón.

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Asimismo, existe una marcada prevalencia en el sexo masculino, que representa el 85% de los contagios.

El grupo etario más vulnerable es el de adultos jóvenes, de entre 20 y 39 años, quienes concentran el 62% de las infecciones.

Las autoridades sanitarias advierten sobre la gravedad de la enfermedad, que mantiene una tasa de letalidad del 14% en el territorio nacional.

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Brote de hantavirus en un crucero

Este informe nacional cobra especial relevancia en un contexto global marcado por la preocupación ante el brote de hantavirus detectado en el crucero trasatlántico MV Hondius.

Dicho brote ya se ha cobrado la vida de tres personas y ha motivado evacuaciones médicas de emergencia hacia Europa en las últimas horas, bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud.